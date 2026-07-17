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GRAĐANI BRANE STABLA

Najstariji trg u Karlovcu bez lipa

Karlovac: Uređenje Trga bana Josipa Jelačića
Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Autor
Snježana Bičak
17.07.2026.
u 20:35

Oporba je bila protiv uklanjanja lipa, no vladajući tvrde da su licemjeri, jer su projekt uređenja trga prije nekoliko godina podržali

Projekt rekonstrukcije najstarijeg Trga bana J. Jelačića u Karlovcu posvađao je vladajuće i oporbu koja je napustila zadnju sjednicu Gradskog vijeća gdje se trebalo glasati o tome hoće li se projekt uređenja mijenjati kako bi se sačuvalo 42 stabla lipa koja omeđuju trg ili će se ići u realizaciju projekta koji je odabran na natječaju, potvrđen prije nekoliko godina na Gradskom vijeću i koji potpisuje arhitektonski ured Penezić i Rogina. Osmislili su trg na temelju konzervatorske podloge koji postaje pješačka zona, lišen 42 lipe kako bi se otvorio pogled prema zgradama koje ga okružuju, dok će lipe biti na dijelu Trga koji postaje mini tržnica.

Oporba; Možemo!, SDP i SU kazali su da neće sudjelovati u radu sjednice jer gradska vlast ne poštuje želju Karlovčana koji su prosvjedima i potpisivanjem peticije s nekoliko tisuća potpisa, poručili da žele da se stabla sačuvaju tijekom rekonstrukcije Trga. Klub vijećnika HDZ-ove koalicije u kojoj su i Domino, HSU-a i AUZ-a s 11 glasova su podržali projekt koji se provodi kroz ITU mehanizam i uključuje, osim uređenja Jelačić-placa i uređenju Kurelčeve ulice i istočne obilaznice Zvijezde kako bi se Jelačić-plac prometno rasteretio, pa je riječ o projektu šireg značaja vrijednom 13,5 milijuna eura.
Ključne riječi
rekonstrukcija lipe Trg Karlovac

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