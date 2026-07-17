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EVAKUACIJA STANOVNIKA

VIDEO Iran pokrenuo masovne napade na položaje kurdskih separatista u Iraku, pogođeno skladište oružja

Autor
Danijel Prerad
17.07.2026.
u 22:17

Zbog opasnosti od novih eksplozija u tijeku je evakuacija stanovnika koji žive u blizini pogođenog područja. Napadi, međutim, nisu ograničeni samo na Sulaymaniju

Iran je pokrenuo masovne napade na položaje kurdskih separatističkih skupina u području Sulaymanije, u autonomnoj kurdistanskoj regiji na sjeveru Iraka. Prema dostupnim informacijama, tijekom napada pogođen je objekt za koji se vjeruje da je služio kao skladište oružja. Nakon udara zabilježene su snažne sekundarne eksplozije, što upućuje na detonaciju uskladištenog naoružanja.

Zbog opasnosti od novih eksplozija u tijeku je evakuacija stanovnika koji žive u blizini pogođenog područja. Napadi, međutim, nisu ograničeni samo na Sulaymaniju. Iranske bespilotne letjelice i projektili nastavljaju gađati ciljeve diljem kurdistanske regije Iraka, uključujući i Erbil, administrativno središte iračkog Kurdistana. Za sada nema službenih podataka o mogućim žrtvama ni razmjerima materijalne štete, a okolnosti napada i dalje se prate.

Masovni napadi na Irak
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Ključne riječi
napad Irak Iran

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