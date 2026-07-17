U Hrvatsku se vratilo 17 tisuća naših državljana: Najviše iz Njemačke i BiH

Među doseljenih 56.665 osoba iz inozemstva u 2025. godini 39.822 (70,3%) su stranca i 16.843 (29,7%) hrvatska državljanina, pokazuju objavljeni podaci Državnog zavoda za statistiku o migraciji stanovništva Republike Hrvatske u prošloj godini. No, nije poznat podatak koje su dobi povratnici hrvatski državljani jer nije nevažno koliko je među njima mladih osoba i obitelji s djecom, a koliko povratnika u starijoj ili umirovljeničkoj dobi.
Istodobno, iz Hrvatske se lani u inozemstvo odselilo 37.485 osoba, a među njima je bilo 24.346 stranaca (65%) i 13.138 (35%) hrvatskih državljana. Najveći broj osoba odseljenih u inozemstvo bio je u dobi od 20 do 39 godina (54,2%). U odnosu na 2024. vidljivo je da je broj doseljenih smanjen jer smo te godine imali 70.391 doseljenika i među njima tek 13.290 hrvatskih državljana. Dakle, u 2025. godini je za oko 3500 bio veći broj doseljenih hrvatskih državljana u usporedbi s 2024. Također, u odnosu na 2024., kada smo imali 20.147 iseljenih hrvatskih državljana, lani ih je bilo manje za 7000.
U ukupnom broju doseljenih i odseljenih osoba znatan je udio stranaca kojima su izdane dozvole za boravak i rad, navodi DZS. Ukupan broj osoba doseljenih iz inozemstva uključuje i raseljene osobe iz Ukrajine kojima je odobrena privremena zaštita u Republici Hrvatskoj. Lani se tako iz Ukrajine doselilo gotovo 3000 Ukrajinaca i trenutačno ih je u Hrvatskoj blizu 30 tisuća.
Od ukupnog broja osoba doseljenih u Republiku Hrvatsku, kada se gleda zemlja podrijetla, najviše ih se doselilo iz Njemačke 9628 (17%) i među njima su bila 8334 hrvatskih državljanina. Nadalje 6306 soba (11,1%) doselilo se iz Bosne i Hercegovine, među kojima je bilo 1575 hrvatskih državljana, a iz Nepala je u Hrvatsku došlo 6264 (11,1%) državljana te zemlje. Najviše doseljenih bilo je iz Europe, i to 36.327 osoba, među kojima je bilo 15.775 hrvatskih državljana. Preostali je manji broj doseljenih hrvatskih državljana s američkog kontinenta, zatim iz Oceanije i Australije. Iz Azije se pak lani ukupno doselilo 15.875 stranaca. Najveći broj hrvatskih državljana odselio se u Njemačku (46,8%), zatim 16% njih u ostale zemlje i nepoznato, te 15,4% u Austriju, 6,8% u Švicarsku...
Kad se gleda dobna struktura, među doseljenih 56.665 osoba njih je gotovo petina u dobi od 50 i više godina, odnosno nešto više od 11 tisuća, no nije poznat podatak jesu li među tim doseljenicima hrvatski državljani ili stranci. Među doseljenima je i 3116 djece do 14 godina, a među odseljenima je 2152 djece te dobi. Hrvatska je, prema procjeni stanovništva DZS-a, 31. prosinca 2025. imala 3,876 milijuna stanovnika. Međutim, zabrinjavajuća je dobna struktura hrvatskog stanovništva jer smo lani krajem godine u Hrvatskoj imali 529,5 tisuća djece do 14 godina ili njih oko 8000 manje u odnosu na 2024. S druge strane, krajem 2025. imali smo 911,5 tisuća stanovnika od 65 i više godina ili njih gotovo 15 tisuća više nego 2024. Podaci DZS-a, također, pokazuju da je lani rođeno 32.479 djece ili njih 410 više u odnosu na 2024. Inače, Hrvatska nakon Rumunjske ima najveći udio svojih državljana u drugim članicama Unije, njih oko 600 tisuća.
Kada je riječ o unutarnjim migracijama od ukupno 20 županija te Grada Zagreba, međužupanijski pozitivan migracijski saldo (više doseljenih nego odseljenih) imalo je sedam županija, a najviši je bio u Zagrebačkoj županiji (1937 osoba). Negativan saldo migracije među županijama imalo je njih trinaest i Grad Zagreb, s tim da je najveći bio u Brodsko-posavskoj županiji (-522 osobe) i Vukovarsko-srijemskoj županiji (-463 osobe).
Najveći pozitivan saldo ukupne migracije stanovništva u 2025. (razlika između ukupnog broja doseljenih iz druge županije i inozemstva te ukupnog broja odseljenih u drugu županiju i inozemstvo) imali su Zagrebačka županija (3475 osoba) i Istarska županija (3275 osoba). Najveći negativan saldo ukupne migracije stanovništva imale su Sisačko-moslavačka županija (-558 osoba) i Brodsko-posavska županija (-205 osoba).Samo nekoliko sati nakon pobjede nad Engleskom Argentina povukla novi potez protiv Britanije
dosta se vratilo iz irske ...tu kod mene koji su još 2016 otišli vratili se jer vele da kad su išli bila je bolja situacija