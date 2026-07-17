U KB Dubrava izveli prvu laparaskopsku ALIF operaciju u Hrvatskoj

U Kliničkoj bolnici Dubrava izvedena je u četvrtak prva laparoskopska operacija prednje lumbalne interkorporalne fuzije (Anterior Lumbar Interbody Fusion – ALIF) u Republici Hrvatskoj. Prema dostupnim podacima, riječ je o zahvatu koji je i u svjetskim razmjerima još uvijek rijedak te se izvodi u malom broju visoko specijaliziranih centara, objavili su iz KB Dubrava.

ALIF je operacija kojom se liječe bolesti donjeg dijela kralježnice, poput degenerativne bolesti intervertebralnih diskova, nestabilnosti kralježnice, spondilolisteze (pomaka kralježaka) i deformiteta kralježnice. Specifičnost operacijskog zahvata je u pristupu kirurga kralježnici s prednje strane tijela, kroz trbuh, gdje se uklanja oštećeni disk i ugrađuje implantat koji vraća stabilnost kralježnice te omogućuje sraštavanje kralježaka. Kirurški zahvat se izvodi pod nadzorom kamere kroz male rupice na trbušnoj stijenci, direktno se pristupa na željene strukture bez okolnog oštećenja tkiva, povećava se sigurnost izvođenja zahvata, pacijent se brže oporavlja, a razina bolova je značajno manja.

U KB Dubrava zahvat je izveden u suradnji djelatnika Klinike za kirurgiju pod vodstvom doc. dr. sc. Mislava Rakića i Klinike za ortopediju i traumatologiju pod vodstvom doc. dr. sc. Vide Bilića. Ovakve hibridne kirurške zahvate moguće je izvoditi samo u visoko specijaliziranim kliničkim centrima jer predstavljaju visoko diferentnu metodu spinalne kirurgije. Iako se ALIF izvodi već dugi niz godina, laparoskopski ALIF još je u ranoj fazi razvoja i tek se postupno uvodi u vodeće svjetske centre, zbog čega je riječ o značajnom iskoraku za hrvatsku medicinu.

KB Dubrava posljednjih godina kontinuirano uvodi nove minimalno invazivne i robotski potpomognute neurokirurške zahvate te razvija područje napredne spinalne kirurgije. "Hrvatski pacijenti dobivaju pristup metodama koje su donedavno bile dostupne samo u malom broju specijaliziranih centara u svijetu. Riječ je o tehnološkom i stručnom iskoraku koji potvrđuje da se vrhunska medicina razvija u Kliničkoj bolnici Dubrava", poručili su iz te bolnice.