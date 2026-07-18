FOTO New York pod oblakom dima: Više od 200 požara izvan kontrole u Kanadi, Trump bijesan

Dvjestotinjak požara izvan kontrole u petak gori diljem Kanade, a njihov dim prekrio je i milijune stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. Prema najnovijim podacima kanadskih vlasti, diljem zemlje izvan kontrole je 209 od ukupno 893 aktivnih požarišta, prenosi France Presse. Iako je dosadašnji tijek sezone požara mirniji nego rekordne 2023. ili prošle godine, intenzitet požara posljednjih tjedan dana se značajno pojačao.

Od početka godine izgorjelo je gotovo 2,8 milijuna hektara površine, pokazuju podaci vlade. Još prošlog petka taj je broj iznosio 1,6 milijuna. Posebno je teško u pokrajini Ontariju koja je u četvrtak zatražila pomoć savezne vlade. Tamošnji požari zasad nisu odnijeli ljudske žrtve, no nekoliko je izoliranih naselja moralo biti evakuirano. Dim koji se širi Kanadom drastično je pogoršao kvalitetu zraka u Torontu, najmnogoljudnijem kanadskom gradu, te na istoku Sjedinjenih Američkih Država, potaknuvši i zabrinutost uoči finala Svjetskog prvenstva ovog vikenda kod New Yorka.

Prema podacima švicarske tvrtke IQAir, Chicago, Detroit, Washington i New York u petak su bili najzagađeniji gradovi na svijetu. Američki predsjednik Donald Trump okrivio je Kanadu zbog šumskih požara čiji se dim širi preko granice te najavio da će se trošak tog onečišćenja morati dodati carinama koje Kanada trenutačno plaća.

Trump je poručio da će nazvati kanadskog premijera kako bi saznao kakav je plan kanadske vlade za borbu protiv požara koji su posljednjih tjedana izazvali probleme s kvalitetom zraka u dijelovima Sjedinjenih Američkih Država. "Trošak tog onečišćenja morat će se, nužno, dodati carinama koje Kanada trenutačno plaća", napisao je Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social, ne navodeći dodatne pojedinosti o mogućim izračunima ili načinu provedbe takve mjere.

Kanadske vlasti svake se godine bore s velikim šumskim požarima, a dim iz požara u Kanadi često se širi prema SAD-u, ovisno o vremenskim uvjetima. "Smatramo Kanadu odgovornom za to što ne održava adekvatno svoje šume i nisko raslinje zbog čega u SAD bez ikakve potrebe dolazi prljav, zagađen i nezdrav zrak čija je kvaliteta opasna i potpuno neprihvatljiva", kazao je Trump.