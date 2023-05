Udruga traži zabranu uzgoja nekih pasmina: Oni su žrtve ljudske taštine, pate cijeli život

NEVRIJEME SE NASTAVLJA

Prijeti opasno vrijeme i ekstremi, izdan crveni alarm za dio zemlje: 'Budite na oprezu'

Zoran Vakula za HRT je prognozirao da će se najnepovoljniji uvjeti nad našom zemljom zadržati do srijede prijepodne kada bi se stanje trebalo polako stabilizirati, no do tada se očekuje i više od sto litara padalina po četvornom metru