Veterinarka kaže da psi ne bi trebali spavati s ljudima u krevetu: 'Opasno je za vas i za njih'

Iako možda nisu svi vlasnici toga svjesni, psi mogu na čovjeka prenijeti cijeli niz bolesti: od raznih parazita i tuberkuloze, do grlobolje, salmonele, gripe... To naravno nije razlog da ih se ne drži kao ljubimce, ali po mnogim veterinarima je dovoljno dobar razlog da im se ne dopušta da spavaju s nama u krevetu. A i nije jedini; naime kako napominje Britanska veterinarka Katy Alexander, spavanje u krevetu s ljudima može ugroziti i samog psa; posebno ako je još štene, stariji pas ili pas s ravnom njuškom.

"Vrlo male pasmine, štenci, stariji psi, psi sa spljoštenim nosom i psi koji boluju od artritisa ili drugih problema s pokretljivošću mogu teško pronaći siguran izlaz iz kreveta ako im je prevruće", kaže ona i napominje da je tjelesna temperatura štenca za nekoliko stupnjeva viša od ljudske, te da se psić može lako 'pregrijati'.

Posebno oprezni, dodaje, trebaju biti i vlasnici pasa s ravnim licem poput francuskih buldoga i mopsa da jer za njih postoji veći rizik da im postane prevruće. "Ako vaš pas voli spavati na krevetu, postoje znakovi na koje treba obratiti pozornost kako biste znali da im nije pretoplo; psi koji se počnu pregrijavati će dahtati i biti uznemireni, a ako to primijetite, odmah uklonite poplun ili deke”, savjetuje veterinarka.

Isto tako, kaže, u tom slučaju treba izbjegavati deke s utezima koje bi mogle biti preteške da pas može sam sići s kreveta. "Posebno izbjegavajte grijane deke jer mogu izazvati opekline, a električni kabel predstavlja opasnost ako se žvače", dodaje veterinarka za The Sun. “Sa svim kućnim ljubimcima trebamo postupati s dostojanstvom, ljubaznošću i poštovanjem i trebamo ih stavljati samo u situacije koje su sigurne, koje su za njih prikladne i u kojima uživaju", kaže stručnjakinja za ponašanje životinja Karly Smith.

“Neki se psi vole zavući pod poplun i ako je to nešto u čemu uživaju, to je u redu, no nikada ih ne treba tjerati da rade stvari koje im nisu poznate ili koje bi ih mogle zastrašiti. ” Inače, britanski znanstvenici kažu da čak 40 posto vlasnika pasa svojim ljubimcima ljubav demonstrira tako što ih puštaju da spavaju s njima u krevetu i jedu s njima za stolom.

"Pas se kreće po zemlji, valja u blatu, tuđem izmetu i zato je neosporna činjenica da je potencijalno opasan za čovjeka. Jedna od najopakijih bolesti koje možemo dobiti od psa je toksoplazmoza, vrsta parazita koja kroz krvotok može doprijeti do mozga i stvoriti velike zdravstvene komplikacije - objasnili su, a tu je i tuberkuloza, salmonela i razni virusi" kažu veterinari.

Psi rekorderi: Najviši pas na svijetu visok je 112 cm, a mali Jimmy je najbrži na skejtu!