Drastično skočile kazne za zlostavljanje životinja: 'Svakako će djelovati preventivno'

Izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, koje su u četvrtak stupile na snagu, zlostavljanje životinja kažnjavat će se od 200 do 1000 eura umjesto dosadašnjih 20 do 100 eura, stoji u priopćenju udruge Prijatelja životinja. Kako pojašnjavaju, tim će se zakonskim izmjenama, kaznom od 200 do 1000 eura, kazniti osoba koja "bez nadzora i neoprezno drži životinje koje mogu povrijediti ili ugroziti građane ili tko na javnom mjestu zlostavlja životinje ili na drugi način loše s njima postupa".

Mali simbolički iznosi kazni ne odvraćaju pojedince od činjenja prekršajnih djela na štetu životinja, ali i ljudi. Veće kazne svakako će djelovati preventivno, što je posebno važno jer zlostavljači životinja često postanu zlostavljači ljudi, poručuju Prijatelji životinja. Odredbom Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, građani mogu odmah pozvati policiju kada svjedoče zlostavljanju i maltretiranju životinja na javnome mjestu, a policija pritom jedina ima ovlasti zaustaviti loše postupanje prema životinjama i poduzeti mjere za sankcioniranje prekršitelja, ističu u priopćenju.

Napominju i kako ostali zakonski propisi nisu primjenjivi u takvim situacijama. "Odlično je da se takve situacije mogu prijaviti temeljem Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a propisane više kazne trebaju odvratiti potencijalne počinitelje i od činjenja i od ponavljanja prekršaja", poručuju Prijatelji životinja.

VIDEO: Deda ima 15 godina i slijep je, njegov vlasnik više ga nije htio