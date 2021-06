Udomljavanje - najveće životno djelo kojim svatko može spasiti jedan život

Legendarna pjevačica i prva dama jazz-rocka Zdenka Kovačiček, dobitnica brojnih nagrada, a nedavno i Porina za životno djelo, zaštitno je lice kampanje “Obitelj na more, a pas na ulicu?!” kojom udruga Prijatelji životinja već 19 godina zaredom educira o odgovornoj skrbi za pse i mačke. Pred objektivom fotografa Domagoja Kunića, koji je i sam udomio kujicu spašenu iz potresa, naša glazbena diva pozirala je sa psima Čupavim i Vilijem iz skloništa Dumovec i s Danelly iz udruge Noina Arka. Na vizualima s porukom “Udomljavanje – tvoje najveće životno djelo”, Zdenka poziva da netko prepozna u njima nove članove obitelji.

Predstavljanje kampanje bit će u srijedu 30. lipnja 2021. u 11 sati na zagrebačkom Mažuranićevu trgu u sklopu manifestacije Caffe de Matoš. Osim Zdenke Kovačiček, koja svoj moćni vokal koristi i za spašavanje životinja, bit će prisutni i četveronožni manekeni iz skloništa Dumovec i udruge Noina Arka u ime svih onih koji diljem Hrvatske čekaju svoj dom i svoju obitelj.

– Nikada ne propuštam pomoći napuštenim, gladnim, zlostavljanim i zapuštenim životinjama. Ne bavi se svatko glazbom i ne može osvojiti Porina za životno djelo kao ja, no svakome tko voli životinje udomljavanje može biti najveće životno djelo kojim će spasiti jedan život. Ako želite životinju, svakako uzmite iz azila, nemojte kupovati! – poručila je Zdenka. Njezino srce uvijek je širom otvoreno za napuštene životinje kojima cijeli život pomaže svojim radom, donacijama, humanitarnim koncertima i sudjelovanjem u kampanjama.

Foto: Prijatelji životinja

Prije nekoliko mjeseci snimila je kratak video u kojemu poziva sve one koji imaju srca da podrže kampanju “Za Hrvatsku bez pasa na lancu” i potpišu peticiju za nacionalnu zabranu držanja pasa na lancu. Osim toga, održala je već nekoliko humanitarnih koncerata za pomoć napuštenim životinjama. U videu povodom kampanje Mreže za zaštitu životinja “Ili žmiriš ili si za kastraciju” našalila se svojom poznatom pjesmom „Frka” i pozvala građane da ih ne bude frka pisati svojim gradovima i općinama i zatražiti uvođenje obavezne sterilizacije.

– Odlazila sam u Noinu Arku i pomagala udomljavanju nekoliko kujica, spašavali smo ih kako smo znali i umjeli. Kako je to teško kada vas ta divna bića pogledom i šapicama zovu da ih uzmete i pomognete im – dirljivo opisuje Zdenka Kovačiček. I sama je iz Noine Arke udomila već odraslu kujicu Miju, koja je proživjela teška maltretiranja, a s kojom je provela predivnih šest godina i pružila joj ljubav i skrb do samoga kraja.

– Zahvaljujemo Zdenki na nesebičnom doprinosu u kreiranju ovogodišnje kampanje ‘Obitelj na more, a pas na ulicu?!’ Oduševljava nas njezina nepresušna pozitivna energija i poticanje javnosti na odgovorno skrbništvo – na udomljavanje pasa i mačaka umjesto kupnje životinja, na nenapuštanje kućnih ljubimaca, kastraciju i držanje pasa kao člana obitelji, a ne na lancu. Apeliramo na sve da ne napuštaju životinje prije odlaska na godišnje odmore, a ako imaju uvjete, da udome psa ili mačku – ističe Koraljka Petrinović iz udruge Prijatelji životinja.

Prijatelji životinja od srca zahvaljuju i svima ostalima koji su volonterski pridonijeli realizaciji vizuala “Udomljavanje – Tvoje najveće životno djelo”: fotografu Domagoju Kuniću, vizažistici Saši Knežević, skloništu Dumovec i udruzi Noina Arka koji skrbe o Čupavom, Viliju i Dellany. Kampanja “Obitelj na more, a pas na ulicu?!” realizirana je u suradnji s tvrtkama Arto i Europlakat. Na www.prijatelji-zivotinja.hr je više informacija i vizuali jumbo plakata koji će biti postavljeni u raznim hrvatskim gradovima.