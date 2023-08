Udario u zid i pao na kolnik: Vukovarac (63) do sada 21 put prekršajno prijavljen

Naime, u 17.45 sati 63-godišnjak iz Vukovara je vozeći moped skrivio prometnu nesreću u kojoj je zadobio teške tjelesne ozljede. Prema navodima policije vozač je tom prilikom bio pod utjecajem alkohola (1,29 g/kg), a mopedom je upravljao za vrijeme dok mu je ukinuta i poništena vozačka dozvola zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova.

Interesantno je i kako je policija ovoga vozača do sada prekršajno prijavila 21 put zbog počinjena prometnih prekršaja!!! On je nesreću ovaj put skrivio tako što je dolaskom do mjesta prometne nesreće skrenuo mopedom udesno izvan kolnika, udario u zid uz kuću i pao na kolnik.

Protiv 63-godišnjaka biti će podnijet optužni prijedlog nadležnom sudu te izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, a moped su privremeno oduzeli do donošenja odluke o prekršaju.

