Udar po džepu: Neugodno iznenađenje za mnoge stanovnike Njemačke

U mnogim gradovima diljem njemačke znatno poskupljuje parking. To se prije svega odnosi na stanovnike Wiesbadena, Frankfurta i Fulde. Od 2022. godine općinama i gradovima je dopušteno da sami odlučuju koliko će naplaćivati ​​parking za svoje stanovnike. Mnogi te odluke tek sada počinju primjenjivati.

Skok cijena parkiranja za stanovnike je bio posebno drastičan u Wiesbadenu: glavni grad Hessena povećao je pristojbe otprilike deset puta. U ljeto 2022. povećane su s 11,75 eura na 120 eura godišnje, piše Fenix-magazin.

Tako će od danas parkiranje za stanovnike u Frankfurtu biti gotovo pet puta skuplje nego dosad, piše frankfurtski Hit Radio FFH. Svatko tko želi parkirati automobil na ulici u blizini svoje kuće u Frankfurtu trenutno plaća 25 eura godišnje. Ubuduće će ta cijena parkiranja u Frankfurtu iznositi 120 eura. Pogođeno je tako oko 35.000 stanovnika Frankfurta. No, za njih se poskupljenje odnosi samo kada im istekne stara parkirna dozvola i trebaju novu.

U susjedstvu u Offenbachu godišnje su naknade porasle s oko 30 na 75 eura početkom 2023. godine. U Wetzlaru se početkom ove godine cijena udvostručila, s 30 na 60 eura godišnje. U Fuldi su troškovi do prošle godine bili između 15 i 30 eura godišnje. Vozači sada plaćaju između 50 i 90 eura. Sljedeće povećanje slijedi za godinu dana, kada će stanovnici Fulde morati izdvojiti do 120 eura na vrhu. U Kasselu troškovi nisu usklađeni, barem ne dosad. One se kreću između 21 i 30 eura godišnje.

