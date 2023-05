Učenici namamili dječaka da se skine pa objavili fotografiju. Oglasili se njegov otac i ravnateljica

Otac osmaša osnovne škole iz Zagreba požalio se kako su drugi učenici objavili na društvenoj mreži Facebook fotografiju njegovog sina golog. Naime, otac se obratio medijima te naveo kako sumnja da je škola sve htjela zataškati.

"Rekli su mom sinu koji ide u osmi razred da će mu, ako se skine gol, kupiti pecivo i, s obzirom na to da je dijete koje je bolesno, on je to učinio i oni su mu objavili fotografiju", rekao je otac za Jutarnji.hr. Ravnateljica je opovrgnula da se incident htio zataškati.

"Upravo je na reakciju škole s društvene mreže uklonjena fotografija tog učenika, koji je dijete koje pohađa poseban razred i ima zdravstvenih problema. Postupili smo sukladno svim protokolima, o svemu obavijestili sve nadležne službe, a među ostalima i Centar za socijalnu skrb. Osim navedenog, na razgovor su pozvani učenici i njihovi roditelji i ukazano im je na štetnost takvog ponašanja, a poduzete su i pedagoške mjere", rekla je.

