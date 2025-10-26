Naši Portali
ISTRAGA U TIJEKU

Ubojstvo u Zagrebu: Nakon zajedničkog opijanja nasmrt pretukao 40-godišnjaka

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
26.10.2025.
u 07:57

Osumnjičeni se nalazi pod nadzorom policije.

Rano jutros u Zagrebu, u kući u ulici Lipički put u Vrapču, 43-godišnjak je, nakon zajedničkog konzumiranja alkohola, najvjerojatnije uporabom tjelesne snage usmrtio 40-godišnjaka, izvijestila je zagrebačka policija. Osumnjičeni se nalazi pod nadzorom policije, a očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku.
Ključne riječi
Vrapče Zagreb ubojstvo

AL
AP_lapapa
09:01 26.10.2025.

Ništa me više ne čudi. U Novom Zagrebu pucaju po cijele noći iz večeri u večer i to uvijek najvjerojatnije isti unatoč zakonskoj zabrani. Kako to? A gradonačelnik laprda o pozdravu.

AK
akšud
15:33 26.10.2025.

Uh, jako sam zabrinut, da po uzoru na Slovence, i naši nadležni počnu rafalno davati ostavke, nakon ovoga! No, treba razumjeti Slovence, oni nemaju nezamjenjivih, kao mi!

