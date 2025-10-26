Ubojstvo u Zagrebu: Nakon zajedničkog opijanja nasmrt pretukao 40-godišnjaka

Rano jutros u Zagrebu, u kući u ulici Lipički put u Vrapču, 43-godišnjak je, nakon zajedničkog konzumiranja alkohola, najvjerojatnije uporabom tjelesne snage usmrtio 40-godišnjaka, izvijestila je zagrebačka policija. Osumnjičeni se nalazi pod nadzorom policije, a očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku.
56
UBILI GA KADA JE DOŠAO POMOĆI SINU
Tragedija u Novom Mestu: Građani u suzama pale svijeće, sazvan krizni sastanak, dvoje ministara dalo ostavku
njihova vjernost nema granica!
Nikada vas neće prevariti: Ovi horoskopski znakovi su najvjerniji partneri
Kvalitetan tretman
Ništa me više ne čudi. U Novom Zagrebu pucaju po cijele noći iz večeri u večer i to uvijek najvjerojatnije isti unatoč zakonskoj zabrani. Kako to? A gradonačelnik laprda o pozdravu.