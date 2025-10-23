Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
UBOJSTVO I SAMOUBOJSTVO?

Nestala žena nađena mrtva, tijelo joj bačeno u šikaru. I njezin suprug nađen mrtav. Sumnja se da se ubio

Zagreb: Stambena zgrada u kojoj je muškarac ubio suprugu
Foto: Robert Anic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Ivana Jakelić
23.10.2025.
u 15:07

Što je motiv ubojstva za sada nije poznato

Potraga za nestalom Đurđicom Alidini (43) tragično je okončana jer je njezino tijelo u srijedu navečer nađeno u jednoj šikari u Odranskom Strmecu. Da je nađena mrtva, potvrdila je zagrebačka policija, ne navodeći njezin identitet. Mrtav je nađen i njezin suprug Sead Alidini (41), čije je tijelo zagrebačka policija našla u njihovom stanu na području Susedgrada 22. listopada u 14.40.

On je, prema sumnjama policije, počinio samoubojstvo i to vjerojatno nožem, a policijska pretpostavka je da je prethodno ubio suprugu te njezino tijelo prevezao do šikare u kojoj je nađeno. Đurđica Alidini je, prema pisanju Jutarnjeg lista, nestala u utorak tijekom poslijepodneva ili večeri i to nakon što je s majkom, koja živi u susjedstvu popila kavu. Što se dogodilo nakon toga, trebalo bi se utvrditi kriminalističkim istraživanjem koje je počelo kada je sestra Đurđice Alidini policiji prijavila njezin nestanak. Istražujući njezin nestanak, policajci su došli i do stana u kojem je živjela sa suprugom. Njega su našli mrtvog, a dokazi koji su pronašli u stanju pomogli su im da otkriju gdje bi se moglo nalaziti tijelo Đurđice Alidini. Što je motiv ubojstva za sada nije poznato. Policija je i u Odranskom Strmecu i u stanu na području Susedgrada provela očevid tijekom kojeg je izuzela sve  tragove koji bi im mogli pomoći u sklapanju kockica kriminalističkog mozaika.

I dok zagrebačka policija sumnja da je riječ o ubojstvu i samoubojstvu, karlovačka još istražuje kako je umrla 33-godišnjakinja čije je tijelo nađeno u ponedjeljak navečer u jednom stanu u neboderu u naselju Grabrik. Policajce je pozvao član obitelji 33-godišnjakinje, koji je bio rastrojen, pa se s njim nije moglo razgovarati. Nakon što je obavljen očevid naložena je i obdukcija tijela 33-godišnjakinje kako bi se utvrdio uzrok i vrijeme smrti, jer se sumnja da je 33-godišnjakinja možda bila mrtva nekoliko dana. Istražuje se i je li riječ o nasilnoj smrti ili nesreći.
Ključne riječi
Đurđica Alidini samoubojstvo ubojstvo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja