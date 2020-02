Ubio majku devetero djece. Susjed: Mislim da ju je spikal

Svađali su se i dogodilo se to što se dogodilo. Na žalost, djeca su ostala bez majke – kaže Ivan Kalanjoš iz Piškorovca, romskog naselja u Međimurju u kojem je u nedjelju na večer, oko 18.50 sati, teško ozlijeđena 37-godišnja Violeta Oršoš, koja je ujutro preminula u Županijskoj bolnici Čakovec. Liječnici su se cijelu noć borili za njezin život, no ozljede su bile preteške. Policija je u jutarnjim satima uhitila njezina 35-godišnjeg nevjenčanog supruga Bojana Oršoša zbog sumnje da je upravo on počinio ubojstvo.

“Ciganski sud”

Priveden je na kriminalističku obradu u Policijsku upravu međimursku. U policiji nisu mogli potvrditi je li u vrijeme počinjenja zločina bio pijan, no zato je potvrđeno da je otprije poznat po kršenju zakona. Uz ostalo i zbog kaznenih djela vezanih za nasilje. Od brojnih prekršajnih prijava uhićeni Oršoš jednom je bio prijavljen i zbog nasilja prema nevjenčanoj supruzi. Ostalo su masovne tučnjave, krađe, nasilje prema bratu i jednoj od kćeri. U selu kažu da ga je nevjenčana supruga nedavno optužila da spolno iskorištava jednu od maloljetnih kćeri, što on opovrgava. U Piškorovcu se prije nekoliko dana sastao i tzv. “ciganski sud” na kojem je na njegov račun iznijela optužbe da je zlostavljao kćer. – Da, znam da je o tome bilo riječi, a i ne bih se čudio da su se oko toga u nedjelju i posvađali. Nisam bio na tom sudu, pa ne znam što se događalo – kaže Kalanjoš, koji je i predsjednik Mjesnog odbora Piškorovca. “Ciganski sud” sastaje se kad mještani žele među sobom, bez upletanja policije i suda, riješiti međusobne razmirice i sukobe.

Policija je, kako neslužbeno doznajemo, zbog nasilja prema Violeti intervenirala prije šest ili sedam godina, a 2016. godine Oršoš je bio prijavljen zbog napada na brata s kojim se svađao oko imovine. To je i posljednji put da ga je netko prijavio. Navodno je još bilo slučajeva premlaćivanja, no Violeta nije zvala policiju.

Istrčala iz kuće pa se vratila

Mještani kažu da su znali čuti viku i galamu koja je dopirala iz male kuće. Tako je bilo i u nedjelju na večer kad su nevjenčani supružnici pili alkohol, a Violeta je u jednom trenutku istrčala iz kuće i počela vikati, a potom se vratila unutra. Policija ne želi potvrditi ili opovrgnuti jesu li, uz one od premlaćivanja, na tijelu žene uočene i ozljede nanesene nožem, kako tvrde mještani koji su se okupili pokraj kuće. – Mislim da ju je spikal – kaže nam jedan od susjeda. Uzrok smrti doznat će se nakon obdukcije. Djeca su, kako doznajemo, zbrinuta. U selu kažu da je Violeta imala devetero djece, no drugi kažu da ih je 11. Zbrinula ih je rodbina preminule. Centar za socijalnu skrb Čakovec provodi mjere iz svoje nadležnosti. Nije isključena mogućnost da 35-godišnji Oršoš zbog višestrukih ozljeda koje je nanio umjesto za ubojstvo na kraju bude optužen za teško ubojstvo.