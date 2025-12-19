Plenković o dogovoru: Europska unija stoji uz Ukrajinu, donijeli smo važnu odluku

Europska unija je donijela stratešku odluku o financiranju Ukrajine i pokazala da stoji uz tu zemlju, izjavio je hrvatski premijer Andrej Plenković nakon završetka sastanka na vrhu država članica EU-a. “Mislim da smo donijeli važnu, stratešku odluku. Europska unija stoji uz Ukrajinu i omogućila joj je dobro financiranje za iduće dvije godine”, rekao je Plenković. Čelnici država članica EU-a dogovorili su se u petak rano ujutro da će Ukrajini osigurati zajam od 90 milijardi eura za sljedeće dvije godine, za koje će jamčiti europski proračun, bez korištenja ruske zamrznute imovine.
Odluku o zajedničkom zaduživanju donesena je konsenzusom, s tim da su se tri zemlje Mađarska, Slovačka i Češka izuzele.
Plenković kaže da to nije ništa neuobičajeno. “Imali smo i ranije situacije kada bi neka zemlja napravila tzv. 'opt-out', to je da ne sudjeluje u tom. Dakle, postojala je jednoglasna odluka, ali bez zemalja koje su izrazile rezerve”, rekao je.
Ukrajina će dobiti beskamatni zajam od 90 milijardi eura, koji će trebati vratiti kada joj Rusija plati ratnu odštetu. Europska unija je zadržala pravo da za otplatu toga zajma koristi zamrznuti rusku imovinu, a čelnici EU-a dali su mandat Komisiji da nastavi raditi na tome.
Dogovor o reparacijskom zajmu za koji bi se koristila zamrznuta sredstva ruske središnje banke nije postignut zbog protivljenja Belgije, u kojoj se nalazi Euroclear, financijska institucija koja drži većinu te imovine. Na pitanje predstavlja li današnji dogovor pobjedu, belgijski premijer Bart De Wever rekao je: "Mislim da je Ukrajina pobijedila."
Ako sam dobro razumio, EUrupa posuđuje beskamatno novac Ukrajini kojeg bi Ukrajina trebala vratiti kad se ispune uvjeti koji se vjerojatno nikad ne će ispuniti odnosno kad Rusija plati ratnu štetu Ukrajini. Ako Rusija ne plati ratnu štetu Ukrajini, ondada će se EU naplatiti iz zamrznute ruske imovine. Međutim to ni sad, a ni ubuduće ne će biti prihvatljivo rješenje zbog mogućeg bijega kapitala iz EU i uzvratnih mjera Rusije prema imovini u vlasništvu EUrupskih tvrtki na području Rusije. Bilo bi jednostavnije i poštenije prema javnosti da su vrli EUrupski vođe rekli kako EU daruje Ukrajini 90 milijardi eurića u sljedeće dvije godine kako bi ova mogla nastaviti rat s Rusijom. A što će biti za dvije godine? Niti znaju, niti mogu znati osim što znaju da ne žele mir "pod ruskim uvjetima". Ostaje im jedino nada da će se Rusija u međuvremenu financijski urušiti pa onda posljedično i vojno. Ukratko, jadno da jadnije biti ne može.