Bivša supruga ubojice iz Malog Lošinja: 'Policija je sve znala, upozoravala sam da je opasan'

Osim što sam užasnuta, najviše mi je žao tog djeteta koje je stradalo ni krivo ni dužno, a to sam mogla i trebala biti ja, on je mene tražio, to je jasno - u suzama govori bivša nevjenčana supruga ubojice Branka Rafajca koji je u petak u Malom Lošinju nožem ubio 16-godišnju djevojku.

- I ljuta sam na sve, jer se sve moglo spriječiti. Nažalost nije, a sada je kasno za sve. Ovo je nešto što ne bih poželjela nikome nikada. Moralo se spriječiti. Svi smo zakazali, svi mi, ljudi u institucijama pogotovo. Oni jako dobro znaju što se trebalo napraviti. Pitam se hoće li nakon svega ovoga moći živjeti i imati na duši dijete koje nije ništa krivo - kazala je bivša supruga za Jutarnji list.

VIDEO Mali Lošinj: Zastave spuštene na pola koplja na srednjoj školi koju je pohađala ubijena učenica

U trenutku kada se ubojstvo dogodilo radila je jutarnju smjenu kao konobarica u restoranu na rivi, a onda je po nju došla policija, kako bi dala izjavu o svojim saznanjima. Ispričala im je sve što je znala, iako su sve te informacije, kaže nam ona, od nje dobili puno prije tragedije. Naime, do prije dvije godine ona i Branko vodili su, kaže, jedan posve normalan život. On je bio posve normalna osoba, s kojim si mogao normalno razgovarati i šaliti se.

- U studenom 2018. godine Branko je završio na psihijatrijskom liječenju na Rabu i tamo je ostao četiri mjeseca, vratio se u veljači prošle godine i tada je funkcionirao normalno, jer je pio lijekove i počeo je raditi. U kolovozu su se stvari promijenile, jer se počeo ponašati kao što se ponašao prije liječenja. To je uzelo maha. Je li prestao piti tablete, ne znam, ali je to bio trenutak kada sam počela obilaziti sve moguće institucije i po nekoliko puta svaku i molila sam pomoć. Svima sam izričito navodila da je on opasnost i ugroza za sebe i za druge. Na policiji sam bila nekoliko puta. Oni su jako dobro upoznati sa svima, mogli su očekivati upravo ovako nešto, to je ono čega sam se najviše bojala da će se dogoditi - prepričava shrvana žena.