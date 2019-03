Ubio ga lav kojeg je držao kao kućnog ljubimca

Čeha Michala Prasila ubio je lav kojeg je prije tri godine kupio zbog razmnožavanja, piše BBC.

Njegov otac pronašao ga je u kavezu kazavši da je kavez bio zaključan iznutra. Da bi policija došla do tijela morala je ubiti oba lava.

Devetogodišnji lav i lavica kupljeni 2016. godine izazvali su i veliku buru u tamošnjoj javnosti jer ih je Prasil držao u dvorištu svoje kuće. Tridesettrogodišnji Prasil je ranije dobivao kaznu zbog ilegalnog razmnožavanja životinja, a uskraćena mu je i izgradnja kaveza u koju bi ih smjestio.

On je inače zabranio ljudima da posjećuju njegov posjed zbog čega je dolazilo do konflikta s nadležnima, no oni mu nisu mogli uzeti životinje jer nije bilo dokaza o zlostavljanju istih, a ni zato što u zemlji nije postojao alternativni prostor gdje su se životinje mogle preseliti.

