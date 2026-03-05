FOTO Tko je smijenjena Trumpova ministrica? Ubila vlastitog psa, lagala da se sastala s Kim Jong Unom...
Kristi Noem, koja je tijekom protekle godine bila zaštitno lice najkontroverznijih imigracijskih politika administracije Donalda Trumpa, smijenjena je u četvrtak s dužnosti ministrice američkog Ministarstva domovinske sigurnosti.
Odluka je donesena dan nakon što se suočila s oštrim ispitivanjem zastupnika u Kongresu. Predsjednik Donald Trump objavio je da će krajem mjeseca za njezina nasljednika nominirati senatora iz Oklahome Markwaynea Mullina. U objavi na društvenim mrežama kojom je najavio njezinu smjenu, Trump je pohvalio Noem, rekavši da je 'dobro služila administraciji te ostvarila brojne i spektakularne rezultate, posebno na granici'.
Kristi Noem, koja je od 2025. godine obnašala dužnost američke ministrice domovinske sigurnosti, bivša je rančerica i guvernerka Južne Dakote poznata po brzom političkom usponu, snažnoj lojalnosti Donaldu Trumpu i vrlo kontroverznoj autobiografiji.
U svojoj knjizi 'No Going Back' Noem je opisala kako je usmrtila svog 14-mjesečnog psa pasmine oštrodlaki ptičar, Cricket, jer je bio agresivan i nekontroliran, kao i jednu 'zločestu' kozu. Navela je da je to bila teška, ali nužna odluka kako bi zaštitila svoju obitelj, iako je izazvala snažnu osudu javnosti.
Rođena je u Watertownu u Južnoj Dakoti i odrasla na obiteljskom ranču. Nakon što joj je otac poginuo u nesreći sa silosom za žito, preuzela je vođenje obiteljskog posla, a kasnije je vodila i lovački lodge.
Prije nego što je postala prva guvernerka Južne Dakote, Noem je bila jedina zastupnica te savezne države u američkom Kongresu. U političkom radu isticala se zalaganjem za smanjenje poreza i ograničavanje utjecaja države.
Dok je bila guvernerka, protiv nje je pokrenuta etička istraga nakon što je intervenirala u državnoj agenciji za licenciranje koja je prethodno odbila zahtjev njezine kćeri za licencu procjeniteljice nekretnina.
Podsjećamo, Noem će ubuduće obnašati dužnost posebne izaslanice u sklopu sigurnosne inicijative za zapadnu hemisferu pod nazivom 'Štit Amerike', koja bi trebala biti predstavljena u subotu. 'Zahvaljujem Kristi na službi u ‘Homelandu’', poručio je Trump.
Smjena Noem, zasad najistaknutija u Trumpovu drugom predsjedničkom mandatu, dolazi nakon mjeseci nagađanja o njezinu mogućem odlasku. Ipak, presudnima su se pokazala dva uzastopna dana napetih saslušanja u Kongresu početkom ožujka. Zastupnici su je pritom ispitivali o nizu kontroverzi, od agresivnih postupaka agenata DHS-a u Minnesoti do njezina odnosa s posebnim državnim službenikom Coreyjem Lewandowskim.
Noem je bila jedna od ključnih osoba u provedbi Trumpova plana masovnih deportacija te je nadzirala oštru imigracijsku operaciju DHS-a u Minnesoti, gdje su u siječnju policijski službenici ubili dvojicu američkih državljana, Renee Good i Alex Prettija. Dodatne kritike izazvala je nakon što je Good i Prettija nazvala domaćim teroristima, tvrdeći da su planirali ubiti savezne službenike, što je, prema kritičarima, bilo u suprotnosti sa snimkama događaja.
Posjetila je i zatvor CECOT u Salvadoru-poznat kao Centar za pritvaranje terorista - gdje je snimila video u kojem je migrantima u SAD-u poručila da se sami deportiraju ili riskiraju da budu prebačeni u taj ozloglašeni zatvor.
Iako je Trump tijekom njezina mandata javno izražavao potporu Noem, njezina smjena ne predstavlja veliko iznenađenje nakon prosinačkih izvješća o rastućem nezadovoljstvu među ključnim Trumpovim suradnicima i saveznicima