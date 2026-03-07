'Školu u Iranu vjerojatno je pogodila američka vojska'

Američki istražitelji smatraju da je američka vojska vjerojatno bila odgovorna za udar na školu u Iranu, u kojem je prošle subote stradalo više od 160 ljudi, među kojima su bila mnoga djeca. Dvoje američkih dužnosnika anonimno je to reklo Reutersu, dodavši da istraga još nije došla do finalnog zaključka. Za taj udar ni Izrael ni Sjedinjene Države nisu preuzeli odgovornost, a radi se o dosad najsmrtonosnijoj epizodi za civilne živote u ovom ratu koji bijesni posljednjih tjedan dana. Škola se zove Shajareh Tayyebeh, a u njoj su bile smještene djevojčice.

Istrage svjetskih medija



Američki ministar obrane Pete Hegseth u srijedu je priznao da američke vlasti istražuju ovaj slučaj, dodavši da SAD "nikada ne cilja civilne mete". Dužnosnici koji su razgovarali s Reutersom rekli su da ne isključuju mogućnost da će se pojaviti novi dokazi koji bi mogli pokazati da Amerikanci ipak nisu bili ti koji su pogodili ovu zgradu. Izraelska je strana pak javno rekla da, prema dostupnim podacima, njihova vojska nije provodila operacije u tom području.

Istovremeno su i novine The New York Times (NYT) objavile da je prema njihovoj istrazi također najvjerojatnije da su američke snage te koje su izvele napad na školu jer su one poduzimale operacije u toj regiji. Škola koja je pogođena nalazi se u gradu Minabu, na samom jugu Irana, blizu Hormuškog tjesnaca. Radi se o zgradi koja se nalazi odmah do vojnoga kompleksa koji koristi Iranska revolucionarna garda. Do 2013., piše NYT, zgrada je bila dio pomorske baze, ali je do 2016. zemljište zgrade ogradom odvojeno od ostatka baze Revolucionarne garde, prema satelitskim snimkama, te je zgrada prenamijenjena u školu. NYT je isto tako demantirao špekulacije da je zgradu možda nenamjerno pogodila iranska raketa. Potvrdi li se da je doista američka vojska gađala ovu školu, tek će se pokazati je li se radilo o pogrešci ili je Pentagon koristio zastarjele podatke.

NYT je citirao Wesa Bryanta, sigurnosnog stručnjaka i analitičara koji je služio američku vojsku, a koji je rekao da nove satelitske snimke pokazuju da su sve zgrade u okolici pogođene vrlo preciznim udarima. Po njemu, najvjerojatnije je objašnjenje da je vojska gađala zgradu a da nije shvaćala da bi u njoj mogli biti smješteni civili. Udar na školu na jugu Irana jedna je od najvažnijih tema od početka rata. Kako američka vlada zasad javno govori samo da provodi istragu, niz je velikih svjetskih medija, uključujući i američke, proveo vlastite istrage skupljajući podatke do kojih mogu doći. BBC-jeva analiza satelitskih snimaka pokazuje da je škola vjerojatno pogođena više puta. UNESCO je priopćio da izražava veliku zabrinutost zbog ovog udara, dodajući da su učenici u školi zaštićeni u sklopu međunarodnog prava. Zbog toga udar predstavlja jasno kršenje humanitarnog prava. Svjetski mediji prenose kako je izgledalo poprište udara i ti su opisi potresni. Majka jednog tada ubijenog djeteta opisala je američkoj televiziji NBC da je vidjela kako se cijela škola nakon raketnog udara srušila na djecu te da su roditelji izvlačili mrtva tijela iz ruševina. Teheran govori da je u napadu ubijeno 150 djevojčica. Dosad je u ratu stradalo više od 1330 Iranaca.

Napadi na civilne ciljeve



Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian otkrio je da je nekoliko zemalja započelo posredovanje u sedmodnevnom izraelsko-američkom sukobu s Iranom. U objavi na svojoj X platformi, Pezeshkian je naglasio da je "stav njegove zemlje jasan: predana je radu na trajnom miru u regiji, ali neće oklijevati braniti svoje dostojanstvo i suverenitet." Dodao je da bi svako istinsko posredovanje trebalo biti usmjereno prema stranama koje su izazvale krizu, a koje, prema njegovim riječima, ignoriraju iranski narod. Ovo se događa dok se nastavljaju sukobi "oko za oko" između Irana s jedne strane i Sjedinjenih Država i Izraela s druge, pri čemu Teheran optužuje Washington i Tel Aviv za širenje napada na civilne ciljeve i infrastrukturu. Iranska novinska agencija izvijestila je da se "Privremeno vijeće za vodstvo" sastalo pod predsjedanjem Pezeshkiana i raspravljalo o sazivanju Skupštine stručnjaka, tijela odgovornog za odabir nasljednika vrhovnog vođe.