U Zagorju se pojavila velika pijavica: 'Još nam je samo to falilo...'

Vremenske nepogode prisutne su danas diljem zemlje pa je tako, primjerice, u Splitu pala obilna kiša koja je poplavile ulice. Neprilike nisu zaobišle ni Zagorje gdje je danas u popodnevnim satima zabilježena pijavica.

Na Facebook stranici "Neverin" brojne je korisnike iznenadila pojava pijavice.

"Još nam je samo to falilo...", ustvrdili su tako neki od njih.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za sutra najavljuje promjenljivo vrijeme, u unutrašnjosti pretežno oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom. Ponegdje će biti bili obilnijih oborina, a najmanje se kiše očekuje u Istri i na sjeverozapadu zemlje. Ujutro će u unutrašnjosti zemlje biti mjestimice magla.

Vjetar na kopnu bit će slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i sjeverac, podno Velebita i u sjevernoj Dalmaciji s olujnim udarima, a drugdje jugo u postupnom slabljenju. Najniža temperatura zraka bit će od 8 do 13, na Jadranu između 15 i 20 °C. Najviša dnevna temperatura većinom od 15 do 20 u unutrašnjosti te od 21 do 26 °C na obali i otocima.