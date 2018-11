Uhićen 'Zemunac': 'Hladan, vrlo opasan, spreman na sve i opremljen oružjem'

Hladan, vrlo opasan, spreman na sve i opremljen oružjem koje se koristi za likvidacije. Tako su policajci opisali Josipa Golomejića Šiptara (53), državljanina Srbije i Hrvatske, s prebogatom kriminalnom karijerom te vezama koje ga povezuju sa zemunskim klanom, jednom od najozloglašenijih kriminalnih organizacija na području Srbije, a i šire. Jer, kao što je poznato, “zemunci” su stajali iza likvidacije srbijanskog premijera Zorana Đinđića koji je ubijen u Beogradu 2003.

Ubio policajca

Dio tog zloglasnog kriminalnog klana, sudeći prema policijskim podacima, bio je i Golomejić. S Đinđićevom likvidacijom nije imao ništa jer je u vrijeme ubojstva srbijanskog premijera ležao u zatvoru zbog ubojstva policajca. Primarni posao bila mu je trgovina drogom, a zbog droge je i sada “pao”.

Cijela te nevjerojatna priča, koja još jednom pokazuje da kriminal ne poznaje ni granice ni nacije, počela je u ponedjeljak u 9.40, kada je policija zaustavila Audi zadarskih oznaka kojim je upravljao Golomejić. Očito su ga duže vrijeme imali na radaru, a nakon što su ga legitimirali, ustanovili su i da u vozilu ima veću količinu novca. Konkretnije, našli su mu oko 2200 kuna te 6195 eura. Sumnjajući da taj novac potječe od ilegalnih aktivnosti, zatražen je nalog za pretragu apartmana u Privlaci kod Zadra u kojem Golomejić živi zadnje tri godine otkad se vratio iz Srbije. Pretragom apartmana nađeno je 230 grama kokaina, vrijednog oko 250.000 kuna, koji je bio skriven među kuhinjskim aparatima. Nađen je i pištolj s metkom u cijevi te strojnica “uzi”, s punim spremnikom, kao i 100 komada streljiva. Imao je i više BlackBerryja te uređaja za kriptiranu komunikaciju koju koriste osobe iz kriminalnog miljea.

Golomejić je nakon toga priveden te mu je nakon ispitivanja na policiji i tužiteljstvu sudac istrage Županijskog suda u Zadru odredio istražni zatvor. Neslužbeno se doznaje da ga policija smatra bitnom karikom u trgovini kokainom, odnosno sponom koja povezuje hrvatske i srbijanske kriminalce.

U Srbiji je bio osuđen na 15 godina zatvora jer je 17. listopada 1998. ubio policajca Prvoslava Obradovića (31) koji ga je došao uhititi jer ga se tražilo zbog preprodaje heroina. Nakon toge je pobjegao i jedno se vrijeme skrivao po Hrvatskoj, Mađarskoj i Austriji, sve dok u listopadu 1999., na temelju međunarodne tjeralice, nije uhićen na Karavankama, dok je pokušavao prebjeći u Austriju. Nakon toga suđeno mu je u Beogradu te je osuđen na 15 godina zatvora, a kaznu je služio u zatvoru Zabela.

Slobodni vikendi

No zbog dobrog vladanja imao je pravo na slobodne vikende, koje je koristio za – dilanje droge. To se doznalo nakon što je u ožujku 2009. s još dvojicom suradnika uhićen tijekom jednog takvog slobodnog vikenda iz zatvora. Pretragom njegova stana srbijanska policija je tada našla oko 110 grama čistog kokaina i 120 grama čistog heroina, kao i pištolj za koji nije imao dozvolu. Nejasno je kako je Golomejić kao ubojica policajca dobio takve povlastice jer je slobodne vikende koristio od 2005. Kazna za ubojstvo istjecala mu je 7. listopada 2014., a nakon što ju je odslužio očito je došao u Hrvatsku, prvo Kistanje pa Privlaku i tu se skrasio, s obzirom na to da u Hrvatskoj boravi zadnje tri godine.

Golomejić nije prvi “Zemunac” koji je kao svoje boravište, javno ili tajno, odabrao Hrvatsku, jer su se pred akcijom Sablja, koju je nakon Đinđićeva ubojstva pokrenula srbijanska država u Hrvatsku sklonili Sretko Kalinić Zver te vjerojatno i Vladimir Milisavljević Budala.

Zver je bio jedan od glavnih egzekutora klana, rođen je u Obrovcu, a nakon što je uhićen u Zagrebu u lipnju 2010. te izručen Srbiji, osuđen je na više dugogodišnjih kazni zatvora. Budala je “pao” u Madridu zajedno s Lukom Bojevićem, koji je na čelu klana naslijedio Milorada Ulemeka Legiju.

