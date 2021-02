U Vukovaru će nastajati moderna ‘američka glazba’, ali na hrvatskom jeziku

Godinama unazad Vukovarci nisu ni znali da u Vukovaru živi i radi jedan od najuspješnijih svjetskih autora glazbe za trailere (najave) hollywoodskih filmova. Riječ je o Goranu Dragašu (30), koji je tek u posljednje dvije-tri godine za medije počeo govoriti o svojim uspjesima.

Dragaševe aktivnosti u Vukovaru ovih tjedana idu i dalje tako da uskoro pokreće i prvu glazbenu izdavačku kuću u Vukovaru. Rješavanje sve potrebne dokumentacije pri kraju je pa bi tijekom ožujka izdavačka kuća BAM Records i službeno trebala početi raditi i stavljati na tržište glazbu koja nastaje u Vukovaru.

U cijelosti hrvatski proizvod

– Ova izdavačka kuća bit će drukčija od svih ostalih kuća u Hrvatskoj. Ovdje će nastajati „američka glazba“, ali na hrvatskom jeziku. Ljudi to vole slušati, ali do sada nisu imali gdje to i snimiti. Želimo prije svega da mladima u Hrvatskoj, koji imaju odlične vokale i iznimno su talentirani, omogućimo da snime svoje singlove, predstave se hrvatskom tržištu i izgrade svoje ime. To će zapravo biti u cijelosti hrvatski proizvod – kaže Dragaš. On je zamislio da sve što ide uz kvalitetan singl nastaje u Hrvatskoj.

Glazbu će skladati autori iz Hrvatske, riječi pjesama bit će isključivo na hrvatskom jeziku, a za svoje pjevače kuća će raditi i na marketingu te snimati spotove za njih. I glazba koja nastaje namijenjena je prije svega hrvatskom tržištu, što ne isključuje mogućnost da neka pjesma ne završi i na inozemnim top-listama. Jedini uvjet je da se radi

Goran Dragaš računa na suradnju s brojnim pjevačima i autorima, a glavni mu je cilj promovirati mlade koji do sada još nisu dobili šansu. O kome je riječ, za sada je još tajna, a sudeći prema planovima, bit će to glazba kakve u Hrvatskoj nedostaje o glazbi kakva se danas sluša u SAD-u i u svijetu.

– Svjestan sam da u Hrvatskoj imamo jako puno kvalitetnih autora koji su vjerni „hrvatskom melosu“i ja ih iznimno cijenim, ali želim nešto drukčije. Ovo je prilika talentiranim glazbenicima koji do sada nisu imali prilike snimati. Mislim da smo na dobrom putu i da će BAM Records biti prepoznatljiv na tržištu – rekao je Dragaš.

Plan je ambiciozan: nakon snimanja singlova u Vukovaru sve ide na doradu i miksanje u SAD. Time se želi stvoriti vrhunska kvaliteta. Priča o novoj izdavačkoj kući već se pronijela širom Hrvatske, Dragaš već ima dogovorenu potencijalnu suradnju s raznim pjevačima i autorima iz cijele Hrvatske, a gotovo svakodnevno javljaju se novi.

Snimljeno je već šest singlova

Iako BAM Records još nije službeno počeo s radom, već je snimljeno šest singlova, a prvi od njih javnosti će, zajedno sa spotom koji je također snimljen u Vukovaru, biti predstavljen do kraja ožujka. To je pjesma „Sve zaboravljam“, koju je snimio autor umjetničkog imena Ilija.

– Vukovar na ovaj način polako, ali sigurno ulazi na glazbenu kartu Hrvatske i svijeta. Mislim da imamo velike šanse, a svi će ti glazbenici doći u Vukovar, snimati ovdje, a uz to uvijek će pisati da BAM Records dolazi iz Vukovara – ističe Dragaš.

U prilog tome idu i radovi na njegovu novom glazbenom studiju koji će biti završen i opremljen najsuvremenijom opremom, do kraja godine. To je već trebalo biti završeno, ali je pandemija pomrsila planove.

– Bit će to ultramoderan studio kakvoga nema na daleko. Autorima će nuditi vrhunske uvjete za rad i zvuk vrhunske kvalitete – kaže Dragaš. Prema njegovim riječima, ova ideja dugo mu je u mislima, ali stalno su je odgađale brojne obveze. Na koncu mu je dobro došao lockdown koji je donio i neočekivani “višak” vremena. Priznaje da mu u svemu iznimno pomaže iskustvo i znanje koje je stekao skladajući glazbu za filmske trailere.

Naime, Dragaš je do sada snimio više od sto trailera za hollywoodske filmove i danas je jedan od najuspješnijih i najkvalitetnijih skladatelja te vrste glazbe u svijetu. Koliko je uspješan, svjedoče tri nagrade Golden Trailer, ali i popis naslova među kojima su: „Spiderman: Homecoming“, “Pirati s Kariba 5”, “Valerian”, “Dr. Strange”, “Alien: Covenant”, “Pacific Rim 2”, “Blair Witch”, “Star Wars: Rogue One”, “Punisher”, “Fate of the Furious”, “Mumija” (2017.), “Jurski svijet 2”... a njegova je glazba i u traileru “Igre prijestolja”.