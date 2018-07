Neću se smiriti dok u svoj Vukovar ne donesem Oscar

Hollywood je za mnoge filmske djelatnike u Hrvatskoj nedosanjani san.

Rijetki su glumci poput Rade Šerbedžije, Gorana Bogdana i Gorana Višnjića uspjeli u američkoj tvornici snova, no malo tko zna da je u Hollywoodu uspio i jedan hrvatski skladatelj. Riječ je o Goranu Dragašu (28), Vukovarcu koji je jedan od najpoznatijih hollywoodskih skladatelja glazbe za trailere, odnosno najave filmova. Ako ste posljednjih mjeseci u kinima gledali najave za blockbustere poput novih “Osvetnika”, “Ratova zvijezda”, “Logana”, “Aliena” i drugih filmova, velika je vjerojatnost da ste u njima čuli i Goranove skladbe.

Ono što je najzanimljivije u cijeloj priči jest da Goran sve to radi iz svog doma u Vukovaru! Dok drugi Slavonci odlaze trbuhom za kruhom iz zemlje, ovaj Vukovarac već godinama radi za američku tvrtku Audiomachine i zarađuje više od hrvatskog prosjeka.

– Po struci sam računalni tehničar, no svirao sam po mnogim bendovima. Budući da sam zaljubljenik u glazbu, počela me posebno zanimati filmska glazba. Počeo sam je raditi iz hobija nakon što sam jedva ostao živ poslije teške operacije. Zarekao sam se da moram uspjeti u ovom poslu. Na početku nisam ni znao da postoji posebni žanr trailera. Počeo sam eksperimentirati, proučavati druge skladbe, sve sam praktički sam radio. Kad sam prvi put upalio program za kreiranje glazbe, morao sam na Googleu potražiti kako se u njemu radi – priča nam Goran svoju, za hrvatske prilike nevjerojatnu priču. Kako je cijeli svijet povezan preko interneta, tako je i on brzo upoznao ljude koji se bave sličnim poslovima.

– Za glazbu iz trailera prvo mi je rekao kolega iz Norveške. Čim sam malo dublje ušao u to, shvatio sam da je to ono što želim raditi. To je glazba koja mora biti produkcijski na najvišem nivou, čak i višem nego glazba iz filmova. Iz početka sam bio dosta samokritičan i kad sam shvatio da sam blizu onog što se pušta u Hollywoodu, počeo sam stavljati svoje skladbe na YouTube i druge servise. Vrlo brzo imao sam po pola milijuna pregleda. Ubrzo su me počele zvati manje agencije za koje sam radio trailere, a onda je stigao mail tvrtke Audiomachine. To je sam vrh ovog posla jer se radi o tvrtki koja radi trailere za najpoznatije filmove, a ima samo 7-8 zaposlenika, među kojima sam jedini ja iz Europe – govori Dragaš.



Dosad je napravio više od sto trailera, i to za neke od najvećih filmskih hitova posljednjih godina. Postoje dva načina nastanka trailera. Njegova tvrtka godišnje izdaje nekoliko tematskih albuma na kojima su skladbe s istim motivima, primjerice epski, horor, SF i slično. Kompanije zatim izaberu skladbe koje bi željele u svojim trailerima. Učestaliji način je da oni kontaktiraju skladatelja i on radi direktno za njih.

– U 90 posto slučajeva vi i ne znate za koji film radite glazbu, nego samo slušate njihove smjernice, pa tako radite bržu ili sporiju glazbu, ili vam točno kažu kako treba izgledati glazba po sekundama. Tek kad objave trailer shvatite za koga ste radili. Nekad se zna dogoditi i da radim trailere u roku od 24 sata. No oni često zaboravljaju da je između nas po devet sati razlike, pa mi mobitel zna zvoniti i u tri ujutro. Veliki su novci u pitanju i nekad se mora brzo djelovati. Praktički radni dan mi zna trajati 24 sata – kaže Dragaš.

Naš skladatelj tako zna ubaciti cijeli orkestar u svoje skladbe. Sve kreira u programu, a nekad se i njegove skladbe sviraju u studijima u Pragu ili Americi, pa čak i u čuvenom Abbey Roadu u Londonu. Iako su ga više puta zvali da dođe živjeti i raditi u Hollywood, on je odbio. Kaže kako je najveći razlog taj što se panično boji leta avionom.

– Dva sam puta dobio Golden Trailer Award, što je svojevrsni Oscar u svijetu trailera. No nisam otišao po nagradu upravo zbog straha od letenja. Ipak, uporan sam i vjerujem da ću jednog dana otići u Hollywood. A onda se neću smiriti dok u svoj Vukovar ne donesem Oscar za najbolju filmsku glazbu – završio je Dragaš.