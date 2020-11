Rođeni Vukovarac i zvijezda Hollywooda: Mnogi ni ne znaju da glazbu stvaram baš ovdje

Iako njegova imena nema na plakatima i najavama hollywoodskih filmova niti se o njemu previše piše u novinama ili snimaju TV prilozi, Vukovarac Goran Dragaš jedan je od ključnih ljudi filmske industrije. Sa svega 30 godina Dragaš se od nepoznatog prometnuo u najpoznatijeg svjetskog autora glazbe za filmske trailere (najave) hollywoodskih filmova.

Vukovarci za njega ne znaju

Danas gotovo da nema poznatijeg hollywoodskog filma a da glazbu za njegov trailer nije skladao Dragaš. U prilog tome govori i da je upravo ovaj Vukovarac autor glazbe za više od 150 trailera hollywoodskih filmova, među kojima su “Spider-Man: Homecoming”, “Pirati s Kariba 5”, “Valerian”, “Dr. Strange”, “Alien: Covenant”, “Pacific Rim 2”, “Blair Witch”, “Star Wars: Rogue One”, “Punisher”, “Fate of the Furious”, “Mumija” (2017.), “Jurski svijet 2”, “Game of thrones”…

Zanimljivo je i da većina Vukovaraca ne zna da je glazba za filmske trailere nastala upravo u Vukovaru ni da autor te glazbe i danas živi u tom gradu, iako je mogao birati bilo koji od svjetskih gradova u kojem bi živio i radio. I ne samo da živi u Vukovaru nego ne planira ni odlaziti iz grada u kojem je rođen i odrastao.

– Ne razmišljam o selidbi i životu u nekom drugom gradu. Volim Vukovar jer to je moj grad. To je grad u kojem sam rođen, odrastao i u kojem sam se i počeo baviti ovim poslom. To je grad prepun mojih uspomena, u kojem sam mnogo toga vidio i naučio. Imam ovdje sve što mi je potrebno za normalan, uredan i kvalitetan život i sve da se nastavim baviti ovim poslom – kaže Dragaš.

Svjestan je da je mogao živjeti bilo gdje u SAD-u ili Europi, ali nimalo ga ne vuku blještavilo i svjetla svih tih velikih svjetskih gradova u kojima bi zasigurno, što se tiče posla, mogao više profitirati. Kaže da je kao mlada osoba imao mogućnost proputovati gotovo cijelu Europu, ali i da bi se, nakon što bi upoznao ljude i vidio znamenitosti, uvijek s velikom radošću vraćao u svoj Vukovar.

– Mnogi su trbuhom za kruhom napustili svoj grad, ali se ja unatoč svemu ovdje osjećam najbolje. Vukovar je miran i lijep gradić s odličnim ljudima čije je srce širom otvoreno. Ovdje nitko ne mora strahovati da će po noći, dok se šeće, biti napadnut ni hoće li mu žensko dijete poslije izlaska biti napadnuto. Kada usporedim sve, mislim da Vukovar svojim građanima nudi puno više nego mnogi drugi gradovi. Mnogi toga nisu možda svjesni, ali je to tako – ističe Dragaš i dodaje da, kada zatreba “punjenje baterija”, sjedne u auto i otputuje nekamo na nekoliko dana, ali uvijek se s posebnom radošću vraća u svoj grad..

Ne krije da je Vukovar zbog svega što mu se dogodilo ipak dosta zakopan u prošlosti te da bi zbog budućnosti grada i mladih volio da se okrene budućnosti i tako prodiše na neki drukčiji način. Kaže da i sam Grad Vukovar nudi stvari koje mogu pridonijeti drukčijoj slici grada u budućnosti. Kada govori o Vukovaru, posebno ističe vukovarske muzeje, uređen grad, Dunav, vukovarsku adu, park-šumu Adicu, plivalište, sportske terene, Cinestar, kafiće, restorane…

Usto, kako kaže Dragaš, treba znati i da se u Vukovaru održava Vukovar film festival, posjećuju ga svjetski poznati umjetnici koji crtaju murale, održava se mnogo kulturnih događanja, koncerata, sajmova… Grad na Dunavu može se pohvaliti i koncertima Zagrebačke filharmonije, što u Hrvatskoj malo tko može. Kaže da je studeni u gradu uvijek prožet drukčijom atmosferom, ali i da on ne vidi nikakve posebne probleme. Druži se sa svima i posjećuje sve kafiće u kojima mu je ugodno.

Tvrdi da među mladima nema nekih posebnih nabijenih emocija i netrpeljivosti te misli da u gradu nedostaje samo više radnih mjesta, a samim time i više plaće. Dodaje da u tom slučaju gotovo nitko ne bi ni napustio Vukovar, jer svi oni koji su otišli dobro znaju bez čega su ostali i čega su se sve odrekli.

Osnovao izdavačku kuću

I ne samo da ne planira odlaziti iz svoga grada nego je u Vukovaru prije dvije godine osnovao i izdavačku kuću Infrasound, koja već sada okuplja 50-ak glazbenika iz Hrvatske, ali i cijeloga svijeta koji pod njegovim mentorstvom snimaju glazbu za trailere. Radi se i snima stalno tako da već imaju 15-ak izdanih album. Time, a da to najveći dio Vukovaraca i uopće građana Hrvatske i ne zna, Vukovar postaje jedan od svjetskih centara ovakve vrste umjetnosti.

Objašnjava da obični građani zapravo malo znaju o poslu kojim se on bavi, ali da glazba za trailere mora biti kvalitetnija od glazbe za same filmove. Prema njegovima riječima, ta glazba, u svega 90-150 sekundi, ovisno o traileru, mora u gledatelju probuditi emociju i navesti ga da pogleda baš taj film, pri čemu se svaki ton mora čuti kristalno jasno i gledateljima na neki način približiti film. Kroza smijeh kaže da su mu posebno zanimljivi komentari ljudi dok u kinu gledaju trailere za neke filmove, ne znajući da njihov autor sjedi odmah pokraj njih.

– To će mi uvijek biti zanimljivo i pomalo smiješno. Većinom su to bili pozitivni komentari, ali bilo je i onih drugih. Ipak, o ukusima se ne raspravlja. Kako god, Vukovar je jedan mali grad koji toliko toga pruža svojim građanima, a to trebamo svi zajedno i iskoristiti. Imamo i jaku IT industriju, još neke glazbene studije, bendove, manifestacije… Imamo zapravo ovdje sve, koliko god to nekome čudno bilo. Volio bih kada bismo svi mi bili bolje povezani jer mislim da bismo tako zajedno mogli ostvariti još bolje rezultate – zaključio je Dragaš.