PROTUEKSPLOZIVNI PREGLED U TIJEKU

U Varaždinskom trgovačkom centru postavljena bomba? Ljudi hitno evakuirani

Gornji Kneginec: Trgova?ki centar Lumini
Foto: Marko Jurinec/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
03.01.2026.
u 20:52

Iz policije javljaju da su poslane sve žurne službe i da je u tijeku detaljan protueksplozivni pregled.

Varaždinska policija u subotu navečer zaprimila je dojavu o postavljenoj bombi u trgovačkom centru Lumini u Donjem Knegincu kod Varaždina, pišu 24sata. 'Ljudi su odjednom počeli izlaziti, a mi na razglas nismo čuli ništa, iako pretpostavljamo da je bila neka obavijest. Par minuta nakon što smo napustili Lumini, stigla je i policija te ogradila ulaze trakom', rekla je žena koja se zatekla u evakuaciji varaždinskog shopping centra. Iz policije javljaju da su poslane sve žurne službe i da je u tijeku detaljan protueksplozivni pregled.

