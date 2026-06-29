Varšava i Kijev neće se samo tako pomiriti, Poljake je Zelenski doista povrijedio

Šest poljskih i ukrajinskih medija objavilo je ovih dana rijedak zajednički apel, upozoravajući da se riskira da eskalacija napetosti između dviju zemalja ide naruku Rusiji. Pismo, koje je inicirala Gazeta Wyborcza, jedna od vodećih poljskih novina, dolazi usred produbljivanja diplomatskog spora izazvanog ukrajinskim imenovanjem jedne od svojih vojnih jedinica po Ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci (UPA) iz Drugog svjetskog rata.



Taj je potez Volodimira Zelenskog izazvao burne reakcije u Poljskoj te potaknuo poljskog predsjednika Karola Nawrockog da Zelenskom oduzme najviše poljsko državno odlikovanje koje mu je dodijelio bivši predsjednik Andrzej Duda. Razdor između saveznika došao je do te točke da pojedini poljski zastupnici pozivaju na protjerivanje svih Ukrajinaca iz Poljske. Poljska i Ukrajina imale su nesuglasica oko povijesti iz Drugog svjetskog rata i prije otvorenog napada Rusije na Ukrajinu. Stoga, u svojoj izjavi poljske i ukrajinske redakcije smatraju da će vrijeme za povijesno pomirenje doći nakon ruskog poraza, upozoravajući da eskalirajuća kriza pomaže Moskvi da "zabije klin između Poljaka i Ukrajinaca".