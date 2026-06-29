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Danijel Prerad
Autor
Danijel Prerad

Varšava i Kijev neće se samo tako pomiriti, Poljake je Zelenski doista povrijedio

29.06.2026. u 10:27

Stručnjaci i povjesničari kažu da razdor proizlazi iz različitih stavova o UPA-i, nacionalističkom pokretu otpora koji se borio za neovisnost Ukrajine tijekom i nakon Drugog svjetskog rata.

Šest poljskih i ukrajinskih medija objavilo je ovih dana rijedak zajednički apel, upozoravajući da se riskira da eskalacija napetosti između dviju zemalja ide naruku Rusiji. Pismo, koje je inicirala Gazeta Wyborcza, jedna od vodećih poljskih novina, dolazi usred produbljivanja diplomatskog spora izazvanog ukrajinskim imenovanjem jedne od svojih vojnih jedinica po Ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci (UPA) iz Drugog svjetskog rata.

Taj je potez Volodimira Zelenskog izazvao burne reakcije u Poljskoj te potaknuo poljskog predsjednika Karola Nawrockog da Zelenskom oduzme najviše poljsko državno odlikovanje koje mu je dodijelio bivši predsjednik Andrzej Duda. Razdor između saveznika došao je do te točke da pojedini poljski zastupnici pozivaju na protjerivanje svih Ukrajinaca iz Poljske. Poljska i Ukrajina imale su nesuglasica oko povijesti iz Drugog svjetskog rata i prije otvorenog napada Rusije na Ukrajinu. Stoga, u svojoj izjavi poljske i ukrajinske redakcije smatraju da će vrijeme za povijesno pomirenje doći nakon ruskog poraza, upozoravajući da eskalirajuća kriza pomaže Moskvi da "zabije klin između Poljaka i Ukrajinaca".

Ključne riječi
Volodimir Zelenski Ukrajina Poljska

Komentara 1

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CD
Côte d’Ivoire
10:46 29.06.2026.

Zašto bi se Ukrajinci, 80 godina nakon drugog svjetskog rata, s potpuno novom generacijom ljudi, opterećivali "povijesnim konotacijama". Ako su neki naziv nosili borci za neovisnost, a borba je ostala dok su se generacije promijenile, zašto bi ime bilo prijeporor Ili pozdrav, osobito ako ne poziva ni na čiju smrt!?!? .....Po mom uvjerenju pozdrav Za dom spremni je 1000 puta miroljubiviji od onog smrt fašizmu.... Danas kad Putin "defašizira" Ukrajinu veliko je pitanje što je kome fašizam. Negdašnji antifašisti danas su crveni woke fašisti

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