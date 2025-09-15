U srijedu tisućama građana na račune stiže po 150 eura

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) izvijestio je da u srijedu, 17. rujna, počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za kolovoz korisnicima koji imaju otvorene račune u poslovnim bankama. Nacionalnu naknadu primit će ukupno 18.884 korisnika, od čega je 80,44 posto žena i 19,56 posto muškaraca. Za isplatu je osigurano 2,9 milijuna eura iz Državnog proračuna.

Visina nacionalne naknade od 1. siječnja 2025. iznosi 154,50 eura mjesečno. Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života i koji neprekidno najmanje deset godina prije podnošenja zahtjeva ima prebivalište u Republici Hrvatskoj. Osim tog osnovnog uvjeta, potrebno je ispuniti i druge zakonom propisane kriterije.

Korisnik ne smije primati mirovinu niti biti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju, a prihod njegova kućanstva u prethodnoj godini po članu ne smije prelaziti 309 eura mjesečno. Također, pravo se ne može ostvariti ako osoba već koristi zajamčenu minimalnu naknadu, ako joj je priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi ili ako je sklopila ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju, osim u slučaju kada je pokrenut sudski postupak radi raskida ili poništenja ugovora.

Pravo na nacionalnu naknadu pripada od dana podnošenja zahtjeva, a u slučaju korisnika mirovine ili zajamčene minimalne naknade od dana prestanka korištenja tih prava. Zahtjev se može podnijeti u bilo kojem trenutku, i to osobno u područnoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta, preporučenom poštom ili elektronički putem sustava e-Građani.