U Splitskom rodilištu rođeno je 210 beba više nego lani!

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i sedam saborskih zastupnika HDZ-a: Ante Sanader, Miro Kovač, Ante Bačić, Ante Babić, Dragica Roščić, Petar Škorić i Ivan Šipić ocijenili su kako je zahvaljujući sinergiji državnih, županijskih i lokalnih vlasti godina koja je na isteku bila iznimno uspješna za Splitsko-dalmatinsku županiju u kojoj su održane dvije sjednice Vlade.

– Vlada je u svibnju u Splitu donijela odluke čija je vrijednost preko dvije milijarde kuna. Svjedoci smo kako je za narednu godinu za tunel Kozjak i cestu od Vučevice do magistrale u proračunu osigurano 870 milijuna kuna. Godinu smo započeli ukidanjem tunelarine za Svetog Iliju, što je dovelo do procvata Imotske krajine, a tunel Kozjak oživjet će i zapadno zaleđe naše županije, skratit će put od autoceste do zračne luke na 8 kilometara, a put od Splita do Lećevice, gdje će biti Centar za zbrinjavanje otpada skratit će za 22 km – istaknuo je Boban. Kao rezultat izvrsne suradnje s lokalnim zajednicama nabrojio je ulaganja u vatrogastvo, kupnju besplatnih udžbenika za sve osnovce, projekt kojeg je prva započela Splitsko-dalmatinska županija, a sada ga je preuzela Vlada, kao i prikupljanja sredstava za Spinrazu. Najavio je i da će se za mjesec dana potpisati ugovor o 59 milijuna eura za Lećevicu. Govorio je i o demografskim projektima koji su za rezultat imale 210 rođenih beba više nego u prošloj godini u splitskom rodilištu.

Miro Kovač je govorio o izgradnji Čiovskog mosta i početku gradnje Pelješkoga mosta, a Dragica Roščić o učincima porezne reforme na lokalnim razinama koje su odreda dobile više sredstava. Petar Škorić je između ostalog najavio izgradnju ceste od Splita do Omiša, kao i novih prometnica na Čiovu. Ante Babić je govorio o in intervencijskom planu za Imotsku krajinu čiji je cilj pokrenuti gospodarstvo. Ivan Šipić je napomenuo kako je Trilj jedan od predlagača zakona o državnoj imovini zahvaljujući kojemu krš pretvaraju u stambene zone.

– U petak smo u Zagrebu potpisali ugovore ukupno vrijedne 860 milijuna kuna za nove jaslice i vrtiće u cijeloj Hrvatskoj. Trilj, Otok, Dugopolje i niz drugih gradova i općina dobili smo po više od milijun eura – rekao je Šipić. Ante Bačić je istaknuo da je Hrvatska treća u Europi po broju zaposlenih u 2018. godini, a Ante Sanader je pohvalio rad županije i u ime saborskih zastupnika obećao daljnju potporu.