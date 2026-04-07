Plenković: Obnova Zagreba i projekti realizirani su zahvaljujući Vladi i HDZ-u

Predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković pozvao je u utorak zagrebačke članove na jači angažman u nadolazećem razdoblju uoči izbora, poručivši im kako je "uz okupljanje još važnije da se preciznim kritikama aktualne vlasti u Zagrebu, u gradskim četvrtima, stvaraju preduvjeti za promjene". "Projekti u Zagrebu itekako su vezani za angažman Vlade i HDZ-a, bilo da je riječ o obnovi kulturne, sakralne baštine, javnih zgrada, obrazovne, zdravstvene, prometne, vodovodne infrastrukture. Svi ti projekti realiziraju se zahvaljujući naporima Vlade koju predvodi HDZ", naglasio je Plenković na obilježavanju 36. obljetnice osnivanja organizacija gradskih četvrti HDZ-a Novi Zagreb istok, Novi Zagreb zapad, Brezovica i Trnje u Buzinu, čime je stranka zaključila obljetnice u Zagrebu.

Pozvao je članove HDZ-a u Zagrebu da pojačaju angažman, posebno u Gradskoj skupštini, kako bi se što više tih konkretnih postignuća povezalo i identificiralo s aktivnostima HDZ-a. "To je smisao politike, našeg javnog angažmana, ta zadaća nije jednostavna, ali ako je budemo dovoljno jasno artikulirali i često na svim razinama ponavljali, onda će pomalo ta poruka doći i do birača u Zagrebu", kazao je. Izrazio je zadovoljstvo posljednjim istraživanjem prema kojem HDZ uživa potporu 30 posto birača i to, naglasio je, u 10-oj godini mandata. "To smo usvojili otprilike kao da je normalno, a to je sve daleko od toga što bi bilo uobičajeno. Izloženi smo brojnim izazovima i kritikama oporbe kojima nastoje minimizirati, relativizirati i banalizirati postignuća na kojima radimo i zato su ti rezultati i takva potpora birača ohrabrenje i poticaj da radimo još angažiranije i više", poručio je.

To govorim danas, otprilike dvije godine prije parlamentarnih izbora, u trenucima kada je osnažena naša parlamentarna većina, čime smo osigurali punu političku stabilnost do kraja mandata, dodao je. "Bez ikakvih dilema, čvrsto ćemo držati kormilo, kao što ga držimo sve ove godine i raditi ono što najbolje znamo za dobrobit hrvatskih ljudi. Obišao sam više od pola Hrvatske u zadnja tri mjeseca, oporba misli da su izbori sutra, nisu, ovo su naše uobičajene redovne aktivnosti, a okupljati ovako puno ljudi kada nema izbora može samo HDZ. No, uz okupljanje, još je važnije da se preciznim kritikama aktualne vlasti u Zagrebu, u gradskim četvrtima stvaraju preduvjeti za promjene", rekao je Plenković.

Istaknuo je kako je pred predsjednikom zagrebačke organizacije Ivanom Matijevićem veliki zadatak, stoga je pozvao sve zagrebačke članove da krenu u jednu atmosferu promjena u Zagrebu. "To je ključna riječ za sve vaše aktivnosti od temeljnih ogranaka do gradske organizacije, da što više okupljate novih članova, da postanemo magnet, da ljudi vide da smo ona prava politička snaga koja ima snage i za ideološke bitke, ali i za projekte, za rasterećenje gospodarstva... Hoću da dinamiziramo organizaciju, očekujem da rezultati na idućim lokalnim izborima budu bolji, nema nikakvog razloga da smo na nacionalno na 30 posto, a da se na lokalnim izborima glasovi rasprše. Spojimo našu snagu, tu je doprinos Zagreba ključan ", poručio im je.

"Ideološke teme najlakše mobiliziraju ljude, no puno je teže mobilizirati ih da predstavite 2,75 milijardi eura za obnovu, to je teško prodati. Molim vas da ljudima otvoreno kažete - svi vrtići u Zagrebu, sve škole, sve bolnice, fakulteti obnovljeni su i sagrađeni zahvaljujući novcima koje je nabavila Vlada.