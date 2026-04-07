Umirovljeni general upozorava na Trumpove prijetnje: 'Dovoljno sam star da se sjećam Nürnberških suđenja...'

Umirovljeni general američke vojske upozorio je da bi postupci Donalda Trumpa u ratu s Iranom mogli imati ozbiljne posljedice za predsjednika i sve one koji slijede njegove "ilegalne" naredbe. "Dovoljno sam star da se sjećam Nürnberških suđenja i načina na koji smo pozvali Nijemce na odgovornost nakon zločina koje su počinili tijekom Drugog svjetskog rata", rekao je brigadni general Steve Anderson za CNN u utorak. "I ne bih volio pomisliti… da bismo za pet, deset godina radili istu stvar s američkim vojnicima i čelnicima koji su donosili odluke po nalogu predsjednika Sjedinjenih Država, a koje su bile nezakonite".

Povijesna Nürnberška suđenja održana su od 1945. do 1946. godine. Na njima je suđeno 22 najviša preživjela nacistička dužnosnika za ratne zločine i "zločine protiv čovječnosti" zbog zločina počinjenih tijekom Drugog svjetskog rata, piše The Independent. Andersonove izjave uslijedile su kao reakcija na Trumpovu objavu na društvenim mrežama u utorak ujutro, u kojoj je zaprijetio da će "cijela civilizacija večeras umrijeti, da se nikada više ne vrati" ako Iran ne pristane na sporazum o prekidu vatre i ne otvori Hormuški tjesnac do 20 sati. "Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće", napisao je Trump.

Više stručnjaka, kao i ljudi s obje strane političkog spektra, ocijenili su da bi mnoge predsjednikove prijetnje posljednjih tjedana, ako ih provede, mogle predstavljati ratne zločine. Među onima koji su izrazili ogorčenje na internetu su i istaknuta pripadnica pokreta MAGA Marjorie Taylor Greene, kao i desničarski teoretičar zavjere Alex Jones. General Anderson je rekao da Trump "nije kompetentan" te je nagađao da će pronaći način da izbjegne rok od 20 sati. "Mislim da će smisliti način da ili produži rok, jer nema šanse da može učiniti ono što kaže da će učiniti, a to je bombardirati svaki civilni cilj u području operacija i u Iranu", rekao je. "Kad bi to učinio… to bi predstavljalo počinjenje velikog ratnog zločina".

U studenome je Ministarstvo pravosuđa otvorilo istragu o videu u kojem su sudjelovali demokratski zastupnici, uključujući senatore Marka Kellyja i Elissu Slotkin, u kojem su pozvali pripadnike vojske da slijede postojeće vojne protokole i odbiju naredbe za koje vjeruju da su nezakonite. Skupina, čiji su svi članovi imali vojnu pozadinu, prošlog je tjedna objavila videoporuku u kojoj su poručili vojnicima da "mogu i moraju odbiti nezakonite naredbe", naglašavajući da prijetnje ustavnom poretku mogu doći "upravo odavde, iz naše zemlje".

Međutim, velika porota na kraju je odbila podići optužnicu protiv tih zastupnika u vezi s videom. Kelly je pokušaj Trumpove administracije opisao kao "nečuvenu zlouporabu moći". "Nije bilo dovoljno to što me Pete Hegseth ukorio i zaprijetio degradacijom, sada se čini da su pokušali podići kaznenu prijavu protiv mene, sve zbog nečega što sam rekao, a što im se nije svidjelo", rekao je. "To nije način na koji stvari funkcioniraju u Americi".