UPUTIO OŠTRE KRITIKE

Trumpov sin u Banjoj Luci: Europa je katastrofa, komunisti žele vlast u Mađarskoj

Donald Trump Jr. sa zaručnicom odlazi iz Banja Luke
Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Ranko Mavrak/Hina
07.04.2026.
u 22:07

Kazao je kako mu brojni ljudi s kojima se sastaje, a posebice investitori, uporno govore da je Europska unija "katastrofa koju treba popraviti"

Donald Trump Junior, sin aktualnog predsjednika SAD, koji je u utorak boravio u Banjoj Luci, iz tog je grada uputio oštre kritike na račun zapadne Europe i hvalio mađarskog premijera Viktora Orbana očevidno se uključujući u kampanju za predstojeće izbore u Mađarskoj baš kao i potpredsjednik SAD J.D. Vance. Donald Trump Junior bio je glavni govornik na susretu s lokalnim gospodarstvenicima i političarima iz Republike Srpske, organiziranom u sjedištu banjolučke gradske uprave, a u prvim su redovima bili čelnik vladajuće stranke u tom entitetu Milorad Dodik te njegovi najbliži suradnici i koalicijski partneri.

Trump Junior u konfuznom je dijalogu s moderatoricom i publikom govorio o poslovnim pothvatima koncerna The Trump Organization, čije je vođenje preuzeo zajedno s bratom Ericom otkako im je otac predsjednik SAD, ali je iznio i prilično neobične tvrdnje analizirajući globalna geopolitička zbivanja poput one da se u Mađarskoj priprema povratak komunista na vlast. Mlađi Trump naveliko je hvalio poslovanje uz pomoć kripto valuta i uz pomoć umjetne inteligencije. Kazao je kako su njemu i njegovoj obitelji upravo kripto valute pomogle da se prežive "progone" odnosno bankrot nekretninskog biznisa koji je prijetio poslovima obitelji Trump zbog, kako sada tvrdi, političkih pritisaka.

"Demokracija nije uvijek demokracija. Uvijek je bila i dalje je i 'oružje' diljem svijeta i stvarala nam je probleme", kazao je uz ostalo mlađi Trump. Na pitanje voditeljice što misli o predstojećim parlamentarnim izborima u Mađarskoj kazao je kako je to velika stvar, a "Orban veliki borac za zapadne vrijednosti". U današnjem svijetu u kojemu, po njegovu sudu, dominiraju liberalizam i ljevičarstvo, teško je biti konzervativac pa je Orbanov opstanak na vlasti stoga još važniji. Iskoristio je priliku kako bi kritizirao Veliku Britaniju i Francusku koje je nazvao "muslimanskim zemljama" jer nisu podržale rat njegovog oca protiv Irana.

Kazao je kako mu brojni ljudi s kojima se sastaje, a posebice investitori, uporno govore da je Europska unija "katastrofa koju treba popraviti". Tvrdi i kako su "istočnoeuropljani" posljednji spasitelji Europe kojima stoga valja pomoći. Sin predsjednika Trumpa iznio je i svoju ocjenu o čemu će zapravo Mađari odlučivati na izborima 12. travnja. "Ti ljudi (Mađari) moraju izaći na izbore i osigurati da komunisti ne preuzmu vlast u Mađarskoj jer ako ona padne, past će i ostatak istočne Europe", kazao je Trump Junior. Ulogu njegova domaćina u Banjoj Luci praktično je preuzeo Igor Dodik, sin Milorada Dodika i organizacijski tajnik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Milorad Dodik sa suradnicima u kafiću uoči dolaska Donalda Trumpa Jr. u Banja Luku
7.4.2026., Banja Luka, Bosna i Hercegovina - Milorad Dodik sa suradnicima u kaficu uoci dolaska Donalda Trumpa Jr. Zeljka Cvijanovic, Milorad Dodik Photo: Dejan Rakita/PIXSELL
Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

On je u pozdravom govoru veličao sadašnjeg predsjednika SAD, zahvaljivao se njegovu sinu na dolasku i tvrdio kako bosanski Srbi dijele iste vrijednosti koje zagovara Trump. "Predsjednička pobjeda Donalda Trampa značajna je ne samo za Ameriku, nego za sva društva koja vole slobodu, njeguju kršćanstvo i obiteljske vrijednosti", kazao je mlađi Dodik dodajući kako su u RS "živnuli" nakon Trumpove pobjede na izborima 2024. Milorad Dodik se pak oglasio na društvenoj mreži X povezujući dolazak sina predsjednika SAD u Banju Luku s posjetom potpredsjednika SAD-a Budimpešti u znak potpore mađarskom premijeru Viktoru Orbanu. "Dolazak JD Vancea u Mađarsku i Donalda Trumpa Juniora u Banju Luku signal je važnog zaokreta američke administracije pod predsjednikom Trumpom, zabrinutosti za ovaj dio Europe u vezi statusa kršćana, a prije svega - partnerstva s domaćinima", napisao je Dodik u objavi.

Trump u govoru više puta kritizirao američke saveznike: "NATO nam nije pomogao"
Ključne riječi
Donald Trump Junior Republika Srpska Banja Luka

