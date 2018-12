Prvi korak k metrou: Autobusi neće ulaziti u centar grada

Split bi do početka sljedeće turističke sezone trebao dobiti novi autobusni kolodvor, i to u prigradskom naselju Kopilici. Tako bi se znatno rasteretio promet u samom središtu grada i trajektnoj luci gdje je sada smješten autobusni kolodvor. A premještanje kolodvora u Kopilicu prvi je korak prema realizaciji ambicioznog projekta splitske gradske željeznice ili metroa koji bi povezivao Trogir, zračnu luku i trajektnu luku Split.

Potpisani ugovori

Ugovore koji su preduvjet za preseljenje kolodvora potpisao je jučer splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara s predsjednicima uprava HŽ Infrastrukture i HŽ Carga, tvrtkama koje su vlasnice nekretnina na Kopilici. Glavna koordinatorica projekta splitske gradske željeznice i potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore za graditeljstvo i promet Mirjana Čagalj objašnjava da je HŽ Cargo vlasnik zgrade u kojoj će biti kolodvor, dok je HŽ Infrastruktura u vlasništvu prometne infrastrukture koja će biti korištena za projekt novog kolodvora.

Obje tvrtke gradu su dale te nekretnine u najam po nižim cijenama, ističe Čagalj. Ukupna vrijednost ulaganja u novi kolodvor jest oko četiri milijuna kuna, a Čagalj objašnjava da će taj kolodvor biti samo privremeno rješenje do pune realizacije projekta gradnje intermodalnog čvora novog glavnog kolodvora Split.

Privremeni autobusni kolodvor u Kopilici imat će 19 perona. Projektom su predviđena i četiri parkirališna prostora, i to 150 za osobna vozila, 51 za autobuse i sedam za taksi-vozila. Putnici koji budu stizali u Kopilicu vlakom bi se zatim prebacivali do centra grada, odnosno trajektne luke. Vožnja vlakom od Kopilice do centra grada traje svega četiri minute.

– Očekujemo da će se prometne gužve u gradu prebacivanjem autobusnog kolodvora u Kopilicu smanjiti za 20 posto. To je privremeno rješenje koje će poslužiti i tome da se ljudi naviknu na željeznicu – objašnjava Čagalj.

Dodaje da se planira privremeni autobusni kolodvor u Kopilici dovršiti do početka turističke sezone sljedeće godine, a hoće li u tome uspjeti, ovisi o uspjehu postupka javne nabave za izvođenje radova koji će biti objavljen u siječnju, kad se očekuje i izdavanje građevinske dozvole.

Projekt povezivanja brzom prigradskom željeznicom Trajektne luke Split sa Zračnom lukom Split i Trogirom te gradnja intermodalnog čvora novog glavnog kolodvora Split u Kopilici usvojen je na sjednici hrvatske Vlade koja se održala 4. svibnja ove godine u Splitu. O tome je u svibnju potpisan i sporazum o dugogodišnjem partnerstvu u razvoju željezničkog prometa i unapređenju integriranog prijevoza putnika na području grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Taj sporazum potpisali su predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, HŽ Infrastrukture, HŽ Putničkog prijevoza, Splitsko-dalmatinske županije, gradova Splita, Trogira, Kaštela, Solina i Omiša, tvrtke Promet, Zračne luke Split, Lučke uprave Split i Hrvatske gospodarske komore.

Proširenje i modernizacija željezničke pruge od Splita preko Resnika do Trogira nametnulo se kao rješenje nesnosnih prometnih gužvi na tom području tijekom turističke sezone. U posljednjih pet godina broj turističkih dolazaka u Split porastao je 125 posto.

Postoje dvije varijante spajanja željezničkom prugom Kaštela sa zračnom lukom pa dalje prema Divuljama i Trogiru. U obje varijante uključena je postojeća pruga između Knina i Splita. Tako bi se prema prvoj varijanti nova pruga gradila od Kaštel Starog prema Resniku i dalje prema Divuljama. Za to bi pak trebalo sagraditi sedam novih kilometara pruge, od čega bi 3,4 kilometra bilo u plitkom tunelu. Stoga se i cijeli projekt naziva splitski metro.

Nabava vlakova

Plitki tunel, i to puno dulji, predviđen je i u drugoj varijanti za koju bi trebalo sagraditi novu prugu od Kaštel Sućurca preko zračne luke do Divulja ukupne dužine 12,6 kilometara od kojih bi čak 11,6 kilometara bilo u plitkom tunelu. Prva varijanta stajala bi oko 70 milijuna eura, dok bi za drugu trebalo osigurati 200-tinjak milijuna eura. Pri tome bi u obje varijante trebalo sagraditi i prugu od Divulja do Trogira, a ta bi investicija, ovisno o trasi, bila teška između 30 i 80 milijuna eura.

Čagalj ističe da odluka koja će varijanta biti prihvaćena tek treba biti donesena nakon javne rasprave, ali izgledno je da će ipak biti prihvaćena jeftinija varijanta, preko Kaštel Starog.

Nabava osam laganih putničkih vlakova koji bi vozili tim splitskim “metroom” stajala bi oko 50 milijuna eura.

VIDEO: Osječki Djed Božićnjak - zašto je važno vjerovati u njega