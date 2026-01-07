Naši Portali
07.01.2026. u 18:41

Društvene mreže jesu zamišljene kao poligon slobode, no prevelika sloboda nalikuje jakom vjetru koji kada se rasplamsa, sve tjera pred sobom i uništava plod drveća

Amerika je ponovno zamiješala karte, spektakularnom akcijom u Venezueli demonstrirala političku i vojnu premoć, utjerala strah u kosti i Putinu i Xi Jinpingu. I ne samo njima. Nicolás Maduro, tipični latinoamerički korumpirani diktator, krijumčari drogu u SAD, krade izbore, prijeti svojim susjedima, šuruje s Kinezima i Rusima. Potez Bijele kuće i Pentagona očekivan je, opravdan, čak nužan.

Je li baš tako? Nije li zapravo riječ o gaženju međunarodnog prava, invaziji na teritorij suverene države, idealnoj platformi za projekciju Trumpove neograničene moći na području zapadne hemisfere? Koja će zasigurno imati dalekosežne posljedice za cijeli svijet, s naglaskom na niz zloslutnih upozorenja koja je američki predsjednik u proteklim danima, nakon upada u Caracas, odaslao vladama diljem regije, uključujući Kolumbiju, Kubu i Meksiko? Uistinu, što je na stvari?

Ključne riječi
Donald Trump

Avatar IbllisGinjo
IbllisGinjo
19:15 07.01.2026.

Lefturdi su osupnuti. Sve bi oni oprostili Maduru, samo da njihov crveni lopov bude na vlasti. Odmah su uskočili u lijevi rov i od tamo "hrabro" njajuke

