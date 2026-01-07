Amerika je ponovno zamiješala karte, spektakularnom akcijom u Venezueli demonstrirala političku i vojnu premoć, utjerala strah u kosti i Putinu i Xi Jinpingu. I ne samo njima. Nicolás Maduro, tipični latinoamerički korumpirani diktator, krijumčari drogu u SAD, krade izbore, prijeti svojim susjedima, šuruje s Kinezima i Rusima. Potez Bijele kuće i Pentagona očekivan je, opravdan, čak nužan.



Je li baš tako? Nije li zapravo riječ o gaženju međunarodnog prava, invaziji na teritorij suverene države, idealnoj platformi za projekciju Trumpove neograničene moći na području zapadne hemisfere? Koja će zasigurno imati dalekosežne posljedice za cijeli svijet, s naglaskom na niz zloslutnih upozorenja koja je američki predsjednik u proteklim danima, nakon upada u Caracas, odaslao vladama diljem regije, uključujući Kolumbiju, Kubu i Meksiko? Uistinu, što je na stvari?