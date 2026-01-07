Amerika je ponovno zamiješala karte, spektakularnom akcijom u Venezueli demonstrirala političku i vojnu premoć, utjerala strah u kosti i Putinu i Xi Jinpingu. I ne samo njima. Nicolás Maduro, tipični latinoamerički korumpirani diktator, krijumčari drogu u SAD, krade izbore, prijeti svojim susjedima, šuruje s Kinezima i Rusima. Potez Bijele kuće i Pentagona očekivan je, opravdan, čak nužan.
Je li baš tako? Nije li zapravo riječ o gaženju međunarodnog prava, invaziji na teritorij suverene države, idealnoj platformi za projekciju Trumpove neograničene moći na području zapadne hemisfere? Koja će zasigurno imati dalekosežne posljedice za cijeli svijet, s naglaskom na niz zloslutnih upozorenja koja je američki predsjednik u proteklim danima, nakon upada u Caracas, odaslao vladama diljem regije, uključujući Kolumbiju, Kubu i Meksiko? Uistinu, što je na stvari?
Društvene mreže jesu zamišljene kao poligon slobode, no prevelika sloboda nalikuje jakom vjetru koji kada se rasplamsa, sve tjera pred sobom i uništava plod drveća
Uzinićeva pobjeda je važna, a Rijeka je napravila subverziju i javno nagradila normalnost
Evanđelje je oduvijek nepodnošljivo oportunistima, osobito onima koji radije čuvaju mir institucije od mira čovjeka
Je li moguće da su Amerikanci već zaboravili lekciju iz Iraka?
Trump sada uvjerava da je Madurova potpredsjednica Delcy Eloina Rodríguez spremna surađivati sa SAD-om i napraviti sve što američka strana smatra potrebnim kako bi Venezuela "ponovno postala velika", no njezin prvi javni istup nakon američkog napada ne potvrđuje Trumpove riječi
Maduro, SAD i EU ili kako se u praksi živi u svijetu u kojem je nestabilnost “novo normalno”
Godina 2026. ulazi u političku kroniku ne kao godina raspleta, nego kao godina upravljanja nestabilnošću, što je stanje koje je postalo novo normalno
Huškanjem se društvo dodatno dijeli, a neki u tome dobro zarađuju
O ukusima se ne raspravlja, pa Thompsona neka sluša tko hoće, i nikad nisam ni za kakve zabrane. Nikad neću omalovažavati ni Thompsonov stil ni one koji ga slušaju jer je sve stvar izbora i ukusa.
Hoće li Plenković u utrku za četvrti mandat i hoće li opet pobijediti?
Plenković je triput pobjeđivao jer je donosio stabilnost i jer nije imao uvjerljivu alternativu, no za novu pobjedu to mu možda neće biti dovoljno.
Zoran Šprajc: tumač svakodnevnog života u Hrvatskoj
Zoran Šprajc se, u svojoj emisiji “Stanje nacije” i u svom cjelokupnom javnom djelovanju posljednjih godina, bavi poslom tumača svakodnevnog života
Uzaludne su impresivne vojne nabave ako će HV-u manjkati toliko ljudstva
Hrvatska u oružje ulaže 5 mlrd. eura, no kada ono stigne oko 2028., HV će vapiti za oko 3 do 4 tisuće stručnih vojnika. Davanje beneficija vojnicima hitni je prioritet
Trump bi žarko želio okončati rat u Ukrajini, iako se tim ratom zapravo ne želi baviti niti ga on uopće zanima
Vrijeme je da se zapitamo jesu li se sva obećanja o miru izjalovila upravo zbog Trumpova nekonvencionalnog pregovaračkog pristupa
Trumpov dar ljutom neprijatelju u Teheranu
Vladi je najlakše neistomišljenike proglasiti izdajnicima koji upute dobivaju iz 'stranih centara moći'
Hoće li presušiti fondovi iz EU? Neće, presušit će samo oni za oporavak od korona krize. No hoće li presušiti naša sposobnost njihova povlačenja
Kompetentnost Hrvatske u trošenju novca iz EU fondova odnosi se i na sposobnost hrvatske birokracije da odradi sve na vrijeme i na način da Hrvatska bude lider u povlačenju novca koji nam stoji na raspolaganju u Bruxellesu
