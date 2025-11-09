U Slavoniji čistio bunar, pa se šokirao pronalaskom: Odmah je pozvao policiju

OPTUŽNICA IZ 2013..

Tajkun koji je bio blizak HSS-u osuđen na dvije i pol godine zatvora jer je tvrtku oštetio za 1,1 milijun eura

Prema optužnici, Hrlec je bio jedan od direktora društva "e-two-energy" te ga se teretilo da je tijekom 2009. i 2010. bez dozvole skupštine društva s Worthingtonom sklopio ugovor prema kojem mu se obvezao na ime konzultantskih usluga isplatiti dva milijuna eura