U Slavoniji čistio bunar, pa se šokirao pronalaskom: Odmah je pozvao policiju

U subotu 8. studenoga 2025. u mjestu Kovačevac, 53-godišnjak je u dvorištu pronašao ručnu bombu. Istoga dana u mjestu Srednji Grahovljani, 62-godišnjak je prilikom čišćenja bunara pronašao kumulativni tromblon, dva trenutna tromblona i pet ručnih bombi.
Navedena eksplozivna sredstva je izuzeo policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu i pohranio u prostorije policije do uništenja.
