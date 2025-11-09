Naši Portali
GODINAMA SKRIVANA TAJNA

U Slavoniji čistio bunar, pa se šokirao pronalaskom: Odmah je pozvao policiju

VL
Autor
Večernji.hr
09.11.2025.
u 12:37

Nemalo se iznenadio pronalaskom na dnu bunara i odmah pozvao policiju

U subotu 8. studenoga 2025. u mjestu Kovačevac, 53-godišnjak je u dvorištu pronašao ručnu bombu. Istoga dana u mjestu Srednji Grahovljani, 62-godišnjak je prilikom čišćenja bunara pronašao kumulativni tromblon, dva trenutna tromblona i pet ručnih bombi.
Navedena eksplozivna sredstva je izuzeo policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu i pohranio u prostorije policije do uništenja.

Ključne riječi
policija eksplozivne naprave bunar

