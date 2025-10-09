’U Silicijsku dolinu morate ići samouvjereni, pomalo i arogantni’

Domaća startup scena iznjedrila je brojne projekte i poduzetnike koji su ne samo promijenili način na koji živimo i radimo nego i dokazali da hrvatske ideje mogu konkurirati na svjetskom tržištu, no put do globalnog uspjeha nekad sa sobom nosi i lekcije. Primjerice, Damir Sabol, IT poduzetnik koji je osnovao tvrtku Microblink, iz koje je nastala aplikacija Photomath, jedna od najpopularnijih edukativnih aplikacija u svijetu koja pomaže u rješavanju matematičkih zadataka koristeći AI i računalni vid, u SAD-u je pak doživio kulturološku razliku pri predstavljanju svoje aplikacije i naučio da je u američkoj poslovnoj kulturi potrebno pokazati pretjeranu samouvjerenost, čak i ​biti pomalo ​poslovno ​arogantan.