Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
START UP

’U Silicijsku dolinu morate ići samouvjereni, pomalo i arogantni’

Autori: Josipa Ban, Ana Roksandić
09.10.2025.
u 22:45

Hrvatska je iznjedrila brojne projekte i poduzetnike koji su dokazali da hrvatske ideje mogu konkurirati na svjetskom tržištu

Domaća startup scena iznjedrila je brojne projekte i poduzetnike koji su ne samo promijenili način na koji živimo i radimo nego i dokazali da hrvatske ideje mogu konkurirati na svjetskom tržištu, no put do globalnog uspjeha nekad sa sobom nosi i lekcije. Primjerice, Damir Sabol, IT poduzetnik koji je osnovao tvrtku Microblink, iz koje je nastala aplikacija Photomath, jedna od najpopularnijih edukativnih aplikacija u svijetu koja pomaže u rješavanju matematičkih zadataka koristeći AI i računalni vid, u SAD-u je pak doživio kulturološku razliku pri predstavljanju svoje aplikacije i naučio da je u američkoj poslovnoj kulturi potrebno pokazati pretjeranu samouvjerenost, čak i ​biti pomalo ​poslovno ​arogantan.

Ključne riječi
poduzetnik start up IT

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još