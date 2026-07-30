Copanjek, bučnica i vrhunska vina – recept za turizam krije se u čaši i na tanjuru

U vinariji Litterarii u Donjoj Zelini predstavljen je novi projekt Turističke zajednice Zagrebačke županije i udruge JRE-Hrvatska, čiji je cilj edukacijama te povezivanjem restorana, vinara i lokalnih proizvođača izgraditi prepoznatljiv gastronomski identitet Zagrebačke županije. Na događanju su se okupili ugostitelji, vinari, lokalni proizvođači te brojni drugi dionici turističkog i gastronomskog sektora, kojima su predstavljeni ciljevi projekta i planirane aktivnosti kao i stručni tim koji će sudjelovati u njegovoj provedbi. Udruga JRE-Hrvatska, koja u 2026. godini okuplja 17 članova, dio je međunarodne udruge JRE-Jeunes Restaurateurs. Ta organizacija već više od 50 godina povezuje mlade chefove, restorane i hotelijere posvećene gastronomskoj izvrsnosti, razmjeni znanja i razvoju suvremenog ugostiteljstva. Međunarodna mreža danas okuplja više od 400 restorana i 160 hotela u 17 zemalja.

Projekt je zamišljen kao platforma za prijenos znanja, razmjenu iskustava i jače povezivanje restorana, vinarija i lokalnih proizvođača. Na nizu stručnih edukacija, susreta i praktičnih aktivnosti poseban će naglasak biti stavljen na kvalitetu usluge, razvoj ponude hrane i vina, korištenje lokalnih namirnica te stvaranje autentičnih gastronomskih iskustava koja mogu dodatno ojačati poziciju Zagrebačke županije kao prepoznatljive gastronomske destinacije. Stručni tim projekta čine chefovi Bernard Korak i Tibor Valinčić, sommelieri Dinko Lozica i Branimir Vukšić, JRE country manager Lucija Bilandžić Matić te direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije Ivana Alilović.

22.07.2026., Sveti Ivan Zelina - Projekt udruge JRE-Hrvatska i Turisticke zajednice Zagrebacke zupanije, posvecenog razvoju i promociji gastronomske izvrsnosti destinacije. Vjeko Basic, Ivana Alilovic, Bernard Korak, Tibor Valincic Photo: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Josip Regovic/PIXSELL

U sklopu predstavljanja projekta chefovi su pripremili posebnu degustaciju tradicijskih jela plešivičkog i jaskanskog kraja, sljubljenih s vinima vinarije Litterarii, čime je okusima i mirisima predstavljena bogata gastronomska baština ovog područja.

Među najpoznatijim specijalitetima posebno mjesto zauzima copanjek, jednostavno, ali ukusno jelo od sezonskog povrća, najčešće tikvica, domaćeg sira, jaja i brašna, koje je nekada bilo nezaobilazno na obiteljskim stolovima, a danas predstavlja vrijedan dio lokalne kulinarske baštine. Predstavljena je i bučnica, tradicionalna slana savijača od buče, svježeg domaćeg sira i tankog tijesta, karakteristična za sjeverozapadnu Hrvatsku. Generacijama se prenosi kao dio obiteljskih recepata, a danas je nezaobilazna na brojnim lokalnim manifestacijama.

Posebnu vrijednost imaju i domaći sir, vrhnje te putar (maslac), proizvodi koji su stoljećima bili temelj prehrane ovog kraja. Pripremljeni od kvalitetnog mlijeka s obiteljskih gospodarstava, i danas su simbol jednostavne, ali bogate kuhinje.

Upravo očuvanjem tradicijskih recepata, korištenjem lokalnih namirnica i povezivanjem s vrhunskim vinima, projektom Turističke zajednice Zagrebačke županije i udruge JRE-Hrvatska želi se dodatno povezati gastronomiju, vinarstvo i turizam te stvoriti novu vrijednost za cijelu regiju.

22.07.2026., Sveti Ivan Zelina - Projekt udruge JRE-Hrvatska i Turisticke zajednice Zagrebacke zupanije, posvecenog razvoju i promociji gastronomske izvrsnosti destinacije. Vjeko Basic, Ivana Alilovic, Bernard Korak, Tibor Valincic Photo: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Josip Regovic/PIXSELL

– Projekt From Soil to Signature nastavak je naše dugoročne vizije razvoja Zagrebačke županije kao vodeće eno-gastronomske destinacije kontinentalne Hrvatske. Posljednjih šest godina sustavno ulažemo u razvoj eno-gastronomske ponude te u pozicioniranje destinacije putem najrelevantnijih međunarodnih gastronomskih vodiča, certifikata i strateških partnerstava. Rezultati takvog kontinuiranog rada danas su sve vidljiviji na domaćem i međunarodnom tržištu. Jednako važno, ulažemo u ljude koji stvaraju destinaciju. Edukacijom te povezivanjem lokalnih proizvođača, vinara, chefova, ugostitelja i svih dionika turističkog sektora gradimo zajedničku viziju razvoja. Upravo ta suradnja stvara autentičnost, podiže kvalitetu i daje dodatnu vrijednost svakom doživljaju koji nudimo našim gostima. Suradnja s mrežom JRE za nas je prirodan nastavak tog puta. Vjerujemo da upravo znanje, razmjena iskustava i povezivanje ljudi, uz izvrsnost lokalnih proizvoda i vina, stvaraju prepoznatljiv identitet destinacije i dugoročno pozicioniraju Zagrebačku županiju među vodeće eno-gastronomske destinacije kontinentalne Hrvatske – kazala je direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije Ivana Alilović.

Naglašava da je projekt financiran sredstvima Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent odlukom Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, a na prijedlog povjerenstva u kojem se nalaze predstavnici Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te članovi Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice.

Direktor i enolog vinarije Litterarii Goran Hanžek, koji je bio domaćin događanja, ističe kako je spoj prošlosti i suvremenog pristupa temelj filozofije ove vinarije smještene u povijesnoj Kuriji Nespeš u Donjoj Zelini.

– Naša ideja nije bila samo proizvoditi kvalitetna vina, nego stvoriti mjesto koje ima svoju priču i identitet. Kuriju Nespeš krase povijest, emocija i nasljeđe koje želimo sačuvati, ali istodobno nam je, uz pomoć modernih znanja i tehnologije, cilj stvarati vina koja mogu konkurirati najboljima – kaže Hanžek.

Ime Litterarii potječe od latinske riječi koja označava ljude od knjige, učenjake i obrazovane osobe. Time je odana počast povijesnoj namjeni kurije koja je nakon Drugoga svjetskog rata desetljećima služila kao osnovna škola. Dok su generacije djece u njoj stjecale prva znanja, u starom podrumu ispod učionica nastavila se tradicija proizvodnje vina. Upravo je ta povezanost znanja i vina postala simbol vinarije, jer, poput znanja, i vrhunsko vino nastaje strpljenjem, iskustvom i predanošću.

Podrum Kurije Nespeš, izgrađen 1794., jedan je od najvrednijih dijelova cijele priče. Preživio je brojne povijesne promjene, ratove i promjene vlasništva, a pritom je zadržao svoju izvornu namjenu. Rijetka su mjesta u Hrvatskoj koja imaju tako dug kontinuitet proizvodnje vina u istom prostoru.

22.07.2026., Sveti Ivan Zelina - Projekt udruge JRE-Hrvatska i Turisticke zajednice Zagrebacke zupanije, posvecenog razvoju i promociji gastronomske izvrsnosti destinacije. Vjeko Basic, Ivana Alilovic, Bernard Korak, Tibor Valincic Photo: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Iako se vinarija Litterarii posljednjih godina počela snažnije predstavljati javnosti, tamošnji vinogradi imaju dugu tradiciju. Veći dio nasada posađen je 1989. godine, a zahvaljujući položaju, tlu i mikroklimi Zelinskog prigorja riječ je o idealnim uvjetima za uzgoj kvalitetnog grožđa. U vinogradima dominiraju chardonnay, sauvignon blanc, rajnski rizling, silvanac zeleni i pinot noir.

– Nije nam cilj proizvoditi velike količine. Želimo da svaka boca nosi prepoznatljiv karakter ovog kraja. Terroir je ono što vino čini posebnim, a naš je zadatak taj potencijal izraziti – objašnjava Hanžek.

Goran Hanžek jedno je od poznatijih imena hrvatskog vinarstva. Tijekom karijere radio je u Badelu, Vinariji Novigrad i Meneghettiju, gdje je stekao bogato iskustvo u proizvodnji vrhunskih vina. Dolaskom u Litterarii želio je spojiti suvremena enološka znanja s potencijalom vinograda Zelinskog vinogorja. Rezultati takvog pristupa brzo su potvrđeni brojnim priznanjima. Pjenušac Festivus proglašen je najboljim pjenušcem kontinentalne Hrvatske na Falstaff Trophyju, dok je Sauvignon 2023 Fumé Blanc osvojio zlatnu medalju na Salonu Sauvignon 2026. kao i srebrnu medalju na međunarodnom natjecanju Sauvignon Selection by Concours Mondial de Bruxelles.

– Svaka vinarija mora imati svoju priču. Tehnologija i znanje su važni, ali vino na kraju mora imati dušu. A ona dolazi iz zemlje, ljudi i vremena koje ulažemo u njegov nastanak – ističe Hanžek.