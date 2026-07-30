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Otkriveno što je izazvalo golemi krater u Poljskoj: 'Sve upućuje na ruski Kh-101'

Emergency crews deployed after suspected Russian cruise missile falls in Poland
Foto: Fot. Jakub Orzechowski / Agencja
1/8
Autor
Tea Tokić
30.07.2026.
u 13:34
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Poljski premijer Donald Tusk, koji je tijekom jutra obišao mjesto događaja, izjavio je kako sve dosadašnje informacije upućuju na to da je riječ upravo o ruskom projektilu Kh-101

Neidentificirani objekt srušio se u četvrtak ujutro na istoku Poljske tijekom novog vala ruskih napada na Ukrajinu, ostavivši iza sebe krater promjera oko deset metara i raspršene ostatke na polju. Poljske vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile o čemu je riječ. Prema informacijama koje donosi Politico, objekt je ušao u poljski zračni prostor oko 3.40 sati te se kretao prema zapadu. Poljsko Operativno zapovjedništvo odmah je podiglo borbeni zrakoplov F-16 kako bi identificirao i eventualno presreo letjelicu, no ona je nestala s radara svega šest minuta kasnije, prije nego što je pilot uspio utvrditi o kakvom se objektu radi.

Mjesto mogućeg pada kasnije je locirao vojni helikopter Mi-24 na području Tarnawa-Kolonije u Lublinskom vojvodstvu, nedaleko od granice s Ukrajinom. Policija je na polju pronašla veliki krater i ostatke nepoznatog objekta, nakon što su stanovnici prijavili snažnu eksploziju koja ih je probudila usred noći. U incidentu nije bilo ozlijeđenih. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha ustvrdio je da je riječ o ruskom krstarećem projektilu Kh-101 koji je narušio zračni prostor NATO-a.

Poljski premijer Donald Tusk, koji je tijekom jutra obišao mjesto događaja, izjavio je kako sve dosadašnje informacije upućuju na to da je riječ upravo o ruskom projektilu Kh-101. Dodao je da je Poljska bila spremna oboriti projektil da je nastavio let kroz njezin zračni prostor. Kako navodi Politico, predsjednik Europskog vijeća António Costa poručio je da ruska agresija predstavlja prijetnju sigurnosti cijele Europe te naglasio potrebu za zajedničkim odgovorom europskih saveznika.

Istodobno je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio da je u najnovijim ruskim napadima poginulo osmero ljudi. Među žrtvama su, kako je naveo, troje djece i njihovi roditelji u Dnjepropetrovskoj oblasti. Zelenski je ponovno pozvao zapadne saveznike da ubrzaju isporuku sustava protuzračne obrane i protubalističkih projektila. - Kašnjenje vojne pomoći i odgoda isporuke protubalističkih projektila dovode do ovakvih razaranja i ovakvih ljudskih gubitaka kojima danas svjedočimo - poručio je ukrajinski predsjednik.

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Ključne riječi
Donald Tusk krater Rusija Poljska Volodimir Zelenski

Komentara 1

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BI
billynik
14:04 30.07.2026.

Pa zar je netko uopće sumnjao, isto kao u Zagrebu.

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