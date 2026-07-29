Pogledajte što se formiralo nad Europom, meteorolog poslao upozorenje: Mogući su povijesni rekordi

Europa se krajem srpnja i početkom kolovoza priprema za novi snažan toplinski val, a prema prognozi meteorološkog analitičara Marka Koroseca objavljenoj na stranici Severe Weather Europe, ekstremna vrućina trebala bi zahvatiti i područje Hrvatske.

Kako navodi Korosec, nad Europom se razvija snažna atmosferska blokada poznata kao "toplinska kupola" (Heat Dome), odnosno područje visokog tlaka koje poput poklopca zadržava vrlo topao zrak pri tlu. Očekuje se da će se taj sustav iznad zapadne i srednje Europe postupno širiti prema jugoistoku, zahvaćajući Balkan i Mediteran.

Prema njegovoj analizi, najintenzivnija vrućina trebala bi se razviti tijekom prijelaza iz srpnja u kolovoz, kada bi se vrlo topla i suha zračna masa iz sjeverne Afrike mogla proširiti prema srednjoj Europi i Balkanskom poluotoku. Za područje Hrvatske, osobito njezine istočne i nizinske krajeve, prognozira se mogućnost temperatura oko 40 stupnjeva Celzijevih.

Korosec navodi da bi se temperature iznad 40 °C tijekom vikenda mogle pojaviti na području istočne Hrvatske, sjeverne Bosne i Hercegovine, Mađarske, zapadne Rumunjske te pojedinih dijelova Slovenije. Upozorava i da bi toplinski val mogao dosegnuti razine koje će lokalno biti blizu povijesnih rekorda.

Osim visokih temperatura, dodatni problem predstavlja izrazita suhoća zraka. Prema analizi Marka Koroseca, vrlo niska relativna vlažnost, koja bi na pojedinim područjima mogla pasti ispod 20 posto, uz povremeno jačanje vjetra, stvarat će uvjete za povećanu opasnost od izbijanja i brzog širenja požara. Posebno su ugrožena mediteranska područja, uključujući Italiju, zapadni Balkan i druga suha područja južne Europe. Korosec upozorava da bi se zbog dugotrajnog toplinskog vala postojeći problemi sa sušom mogli dodatno pogoršati, a suha vegetacija mogla bi povećati rizik od novih požara.

Dodatno opterećenje za stanovništvo predstavljat će vrlo tople noći. Prema prognozi, temperature tijekom noći na nekim područjima neće se spuštati ispod srednjih i viših 20 stupnjeva, što otežava oporavak organizma nakon dnevnih vrućina. Takvi uvjeti posebno su opasni za starije osobe, djecu, kronične bolesnike, ali i sve koji rade na otvorenom, poput građevinskih radnika i poljoprivrednika. Dugotrajna izloženost visokim temperaturama može povećati rizik od toplinske iscrpljenosti, dehidracije i toplinskog udara.

Marko Korosec ističe da je riječ o potencijalno četvrtom velikom toplinskom valu ovog ljeta u Europi. Prema njegovim navodima, obrazac koji se razvija podsjeća na ranije ekstremne epizode vrućine, kada su dugotrajne blokade visokog tlaka donosile rekordne temperature. Ipak, riječ je o meteorološkoj prognozi koja se može mijenjati kako se približava razdoblje najveće vrućine. Daljnji razvoj situacije, osobito za Hrvatsku, ovisit će o pomicanju središta toplinske kupole i lokalnim vremenskim uvjetima.