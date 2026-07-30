Promjene u Upravi 24sata: Odlazi Zoran Turković, vođenje preuzima Klaus Schweighofer

Sa vodećeg mjesta 24sata, najveće medijske kuće u Hrvatskoj, odlazi dosadašnji direktor Zoran Turković, a vođenje 24sata preuzima jedan od utemeljitelja 24sata Klaus Schweighofer, koji će istvoremeno biti CEO-a Styria Media Internationala, kao i do sada. Uz njega, najuže vodstvo 24sata činit će CFO Gordan Miler, Izdavački direktor Goran Gavranović i organizacijska menadžerica Jelena Poljičanin, uz punu podršku direktorice digitalne strategije Anamarije Todorić, Glavnog i odgovornog urednika Ivana Buče i direktorice prodaje Marcele Rukavine.

Gordan Miler ujedno je i financijski direktor (CFO) Večernjeg lista, Styria Medijskih servisa te Tiskare Zagreb. Prije dolaska u Styriu obnašao je funkciju grupnog CFO-a i člana Uprave Školske knjige d.d., a tijekom karijere radio je na vodećim financijskim i upravljačkim pozicijama te vodio brojne projekte financijske transformacije i unaprjeđenje poslovne učinkovitosti i održivog rasta.

Zoran Turković je u dugoj karijeri u 24sata pridonio rastu i uspjehu naše medijske kuće. Njegova uloga bila je jedna od ključnih u transformaciji 24sata u vodeću digitalnu medijsku organizaciju i jednu od najinovativnijih medijskih kuća u Hrvatskoj i Europi. Paralelno sa procesima transformacije, u kojima je imao jednu od vodećih uloga, Zoran Turković uvelike je pridonio očuvanju tradicionalnih medijskih vrijednosti bez kojih je demokratsko društvo nezamislivo.

Veseleći se novim izazovima, 24sata i dalje će biti vodeća medijska kuća u inovacijama te očuvanju novinarskih vrijednosti i etike te uloge medija kao korektivnog faktor društva. Na to nas obvezuje, dragi čitatelji, vaša nesebična podrška svih ovih godina, koju nikada nismo i nećemo iznevjeriti.