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VODEĆA MEDIJSKA KUĆA

Promjene u Upravi 24sata: Odlazi Zoran Turković, vođenje preuzima Klaus Schweighofer
VL
Autor
Večernji.hr
30.07.2026.
u 15:47
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S vodećeg mjesta najveće medijske kuće u Hrvatskoj odlazi dosadašnji direktor Zoran Turković, a vođenje preuzima jedan od utemeljitelja 24sata Klaus Schweighofer, koji će istovremeno biti CEO-a Styria Media Internationala

Sa vodećeg mjesta 24sata, najveće medijske kuće u Hrvatskoj, odlazi dosadašnji direktor Zoran Turković, a vođenje 24sata preuzima jedan od utemeljitelja 24sata Klaus Schweighofer, koji će istvoremeno biti CEO-a Styria Media Internationala, kao i do sada. Uz njega, najuže vodstvo 24sata činit će CFO Gordan Miler, Izdavački direktor Goran Gavranović i organizacijska menadžerica Jelena Poljičanin, uz punu podršku direktorice digitalne strategije Anamarije Todorić, Glavnog i odgovornog urednika Ivana Buče i direktorice prodaje Marcele Rukavine. 

Gordan Miler ujedno je i financijski direktor (CFO) Večernjeg lista, Styria Medijskih servisa te Tiskare Zagreb. Prije dolaska u Styriu obnašao je funkciju grupnog CFO-a i člana Uprave Školske knjige d.d., a tijekom karijere radio je na vodećim financijskim i upravljačkim pozicijama te vodio brojne projekte financijske transformacije i unaprjeđenje poslovne učinkovitosti i održivog rasta.

Zoran Turković

Zoran Turković je u dugoj karijeri u 24sata pridonio rastu i uspjehu naše medijske kuće. Njegova uloga bila je jedna od ključnih u transformaciji 24sata u vodeću digitalnu medijsku organizaciju i jednu od najinovativnijih medijskih kuća u Hrvatskoj i Europi. Paralelno sa procesima transformacije, u kojima je imao jednu od vodećih uloga, Zoran Turković uvelike je pridonio očuvanju tradicionalnih medijskih vrijednosti bez kojih je demokratsko društvo nezamislivo.

Veseleći se novim izazovima, 24sata i dalje će biti vodeća medijska kuća u inovacijama te očuvanju novinarskih vrijednosti i etike te uloge medija kao korektivnog faktor društva. Na to nas obvezuje, dragi čitatelji, vaša nesebična podrška svih ovih godina, koju nikada nismo i nećemo iznevjeriti. 

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klaus schweighofer medijska kuća Zoran Turković Styria 24sata

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