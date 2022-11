U prepunoj Knjižnici Bogdana Ogrizovića predstavljena knjiga eseja Dražena Lalića

Ilustracija pojedinca što poput Arhimeda koristi pero kao polugu kako bi olakšao sizifovski teret nad bremenitim plećima krasi naslovnicu zbirke "Usiljena zajednica" i tako fino poentira sve ono što je na gotovo 400 stranica o hrvatskoj državi, društvu i politici ispisao njezin autor Dražen Lalić, sociolog, analitičar i profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.



Knjiga ukoričenih eseja u izdanju Večernjeg lista koje je Lalić od 2016. do 2022. objavio u Obzoru predstavljena je večeeras u prepunoj dvorani Knjižnice Bogdana Ogrizovića stoga ne sumnjamo da će biti hit na Večernjakovom štandu na Interliberu. U prvim su redovima sjedili istaknuti hrvatski intelektualci, među njima i Budimir Lončar.

Za intrigantnu naslovnicu zaslužni su Obzorov kućni ilustrator Milan Trenc i Večernjakov art direktor Zoran Birman, a knjigu su s ponosom predstavili glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić, urednik Obzora Goran Gerovac, profesorica na pravnom fakultetu, sociologinja i psihologinja Marina Adjuković te kolumnisti Obzora, diplomat i doajen Mirko Galić te književnik Miljenko Jergović.

-Hrabro je objaviti ovakvu knjigu jer je iz nje vidljivo koliko je autor bio pronicljiv, koliko je vidio u budućnost istovremeno raspoznavajući sadašnjost u kojoj je pisao. Ako u nju zavriite, složit ćete se da njezin autor pogađa u srž, a ono što piše o akterima hrvatske zbilje, na kraju se i potvrdi- kazao je u uvodnom obraćanju glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić. Lalićeva je knjiga, istaknuo je, pomno i dugo pripremama kako bi u najboljem svijetlu prikazala turbulentna vremena u kojima smo živjeli proteklih godina.

-Svjedočimo nevjerojatnom stvarima što je za nas u Večernjaku bilo poticajno. Skenirali smo svijet, dali mu kontekst i zavirili iza zavjese vijesti koje se svakodnevno objavljuju na portalima i društvenim mrežama. U tome i jest uloga Večernjeg lista, da ljudi poput Dražena Lalića dobiju priliku pisati, stoga je ova knjiga jedan od doprinosa tom širokom i kritičkom pogledu na svijet- zaključio je Klarić.

Urednik Obzora Goran Gerovac naglasio je pak kako će "Usiljena zajednica" čitatelja odvesti na put širom svijeta, prepustiti ga njegovoj vlastitoj, suverenoj volji, te ga propitati koliko je daleko spreman otići.

-Lalićeva knjiga eseja je pravopis humanizma, ogledalo tko doista jeste. Lalić nije napisao knjigu jer je morao nego zato jer je to bilo prijeko potrebno. Njegovi tekstovi nisu apšisali u vremenu i ne mogu izblijediti u neautentičnost. Lalić nije prorok, ne govori nam o onome što će biti, već radi ono što je najteže i najopasnije, u lice nam sasipa ono što odbijamo vidjeti. Zbog toga su njegovi tekstovi precizan način da ustanovimo gdje smo, tko smo, jesmo li ili nismo- kazao je Gerovac te dodao kako se u Lalićevim esejima pretapaju različiti žanrovi, beletristički, novinarski, putopisni, a u svoje retke autor bespoštedno unosi cijelog sebe.

Naglasio je i kako knjige ne bi bilo bez podrške Lalićeve supruge i kćeri koje su mu u pisanju bile najveća podrška te finalnih uredničkih, lektorskih i grafičkih intervencija Ane Bogišić i Tihane Bedeniković Krkač.

-Ono što krasi ovu knjigu je odgovornost, prema sebi, društvu, javnom prostoru... Dok još ima ovakvih knjiga, putujte s njima da ne biste nestali zauvijek - rekao je Gerovac. Mirko Galić Lalićevu je knjigu pak preporučio svima za čitanje.

-Dražen Lalić potječe iz obitelji javnih intelektualaca koji su u fazi izumiranja i to ne samo u Hrvatskoj. O njima se danas priča kao dinosaurima misli, a ova je knjiga dokaz da intelektualac nije izumro u Hrvatskoj. Lalićev je pristup civiliziran, on ostavlja prostor drugima, a to što ga napadaju isključivi, dokaz je da on sam nije isključiv. Lalić piše i nastupa u javnosti i tako manifestira odgovornost u zemlji koja gubi svoje vrijednosti, a svoje studente uzdiže u rang mislećih ljudi čineći to isto i za svoju publiku- naveo je Galić. Lalićeve misli, dodao je, misli su o nama kakvi jesmo, više o našim slabostima no vrlinama.

-Za takvu vrstu intelektualnog rada trebaju jaki temelji da ne padne pod pritiscima u društvu u kojemu je sve politika, a politika nije ništa. Hrvatsko je društvo u takvom stanju da nam ne treba jedan Lalić već mnoštvo Lalića koji misle svojom glavom pa makar i pogrešno. Izborio se za poziciju kritičara u zemlji gdje je to Sizifov posao. Lalić je slobodni strijelac, a takav se izlaže da i sam bude ustrijeljen- zaključio je. Miljenko Jergović također je kazao kako se Dražen Lalić ističe među hrvatskim javnim intelektualcima i političkim analitičarima.

-Znatiželjan je i zainteresiran čovjek, čita knjige koje se ne tiču samo njegove uže specijalnosti. Njemu je sasvim jasno da ne možete ništa znati o Hrvatskoj ako ne čitate poeziju Borisa Marune ili romane Damira Karakaša ili govoriti o obnovi i životu na Baniji ako ne poznajete poeziju Monike Herceg, baš kao što nećete o Hrvatskoj ništa znati ako ne pogledate film "Sigurno mjesto" Juraja Lerotića- kazao je Jergović. Lalićevi eseji, nastavio je, katkada su prikrivene svađe, katkad klasični novinski članci napisani drugačije, a katkad prikrivene politološke analize.

-Bez obzira na to, čitamo ih napisane uzornom sintaksom i raskošnim rječnikom. Zbog toga je Lalić među rijetkim hrvatskim novinskim piscima koji imaju emocionalne, intelektualne i moralne pretpostavke za komunikaciju s neistomišljenicima - rekao je Jergović.

Marija Ajduković izdvojila je potom deset razloga zbog kojih je vrijedno čitati Lalićeve eseje, a neki od njih su holističko-integrirajući pogled na stvarnost, poticajnost, dinamičnost, jasnoća bez nametanja stavova, refleksivnost, egzistencijalistička perspektiva...

-Vrlo jasna poruka Lalićevih eseja je odgovornost. Svatko je odgovoran za svoj izbor i svoje ponašanje. Istovremeno, oni daju i lucidan presjek u kaleidoskopu prethodnih zbivanja pa su istovremeno vodič u potrazi za izgubljenim vremenima otvoren pram budućnosti- istakla je. Dražen Lalić zahvalio se redakciji Obzora i Večernjeg lista na prilici da svoje misli objavi i ukoriči u zbirku te svojoj publici koja ga prati u Obzoru.

-Malo tko danas čita takve testove jer rijetki imaju strpljenja za eseje od šest kartica. To su ljudi posebna kova, nema ih napretek, ali ponekad mi prilaze, iznose svoja mišljenja o njima. Najvažniji razlog zbog kojih čitaju moje tekstove je taj što je i njih briga, i njima je stalo do ovog društva te imaju potrebu da promisle i diskutiraju o problemima koji ih opterećuju- rekao je Lalić.

Neki od čitatelja, nastavio je, uzet će ovu knjigu kako bi pokušali odgovoriti na pitanje zašto smo se kao društvo doveli u ovu mučnu i nezavidnu situaciju. Isto pitanje i potpitanja postavlja i on kao autor. Bez definiranja problema, nemoguće je iz njega se izvući.

-Da osvijestimo problem, moramo čitati, razmišljati, voditi dijalog... Hrvatska je dezintelektualizirana, a ta se dezintelektualizacija u međuvremenu akcelerirala. Da bismo se iz toga izvukli, moramo početi misliti- zaključio je Lalić.