'Ne gledam je li čovjek lijevo ili desno, već voli li ovu zemlju bez interesa, kao što navijači Hajduka vole Hajduk'

Nisu svi ljudi za pisanje, ali jesu za čitanje – kaže Dražen Lalić, sazdan od obje za njega životno važne aktivnosti. Ne samo pasionirani pisac i čitatelj, on je i znanstvenik, sociolog, doktor znanosti, redoviti profesor na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti, analitičar suvremenoga političkog i društvenog kaosa, čest gost u medijima, intrigantan društveni kroničar. Već i letimičan pregled njegove iznimne biografije i bibliografije otkriva i brojne druge njegove afinitete: rođen 1960. u Makarskoj, odakle se u petoj godini života s roditeljima doselio u Split, grad svojih formativnih godina, on je i navijač Hajduka i autor kultne knjige "Torcida: pogled iznutra", aktivni borac protiv ovisnosti koji u suautorstvu s dr. Mirjanom Nazor potpisuje nagrađivanu knjigu "Narkomani: smrtopisi", aktivist civilnog društva, a privatno on je suprug i otac triju kćeri.