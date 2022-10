Dražen Lalić: Društvo rizika pred nama intenzivno postaje društvo opasnosti u kojemu ljudi nemoćno iščekuju

Razgovor filmske zvijezde Gaela Garcíje Bernala ("Pasja ljubav", "Babel", "Dnevnik motocikliste"…) i Srećka Horvata 28. studenog prošle godine na Međunarodnom sajmu knjige u meksičkoj Guadalajari, nakon nekoliko uvodnih pitanja vezanih uz biografiju navedenog filozofa i publicista, zapravo je počeo molbom glumca da mu sugovornik objasni pojam "supraliminalno" te navede tko ga je i kako skovao.



Horvat na to ukratko iznosi zanimljive informacije o Guntheru Andersu, njemačko-austrijskom misliocu židovskog porijekla. Taj je s Hannom Arendt u posljednji čas pobjegao pred nacistima u SAD, da bi se 1950. godine vratio na Stari kontinent; sve do smrti 1992. živio je u Beču, gdje je na svom njemačkom jeziku – za razliku od znanstveno i javno veoma istaknute Arendt koja je nakon razvoda njihova braka ostala u Americi, on nije pisao na engleskom – objavljivao vrijedne filozofske i druge tekstove, od kojih su napose važni napisi o atomskom dobu i antinuklearnom djelovanju.