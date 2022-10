S Draženom Lalićem, Debbie Harry i Jamesom Francom hodam Splitom i otkrivam 'neusiljenu zajednicu'

Finale zadnje epizode serije "The Deuce", kod nas prevedene kao "Kronike Times Squarea", toliko je emocionalno velebno da mu se često vraćam. James Franco kao Vincent Martino prolazi newyorškim ulicama nakon gotovo pola stoljeća izbivanja, susrećući odavno umrle ljude iz svoje prošlosti, pa je zato njegova šetnja šetnja kroz vrijeme, kroz sjećanje i još uvijek, poslije toliko vremena, žive emocije. Svi koje susreće, uključujući i samog Vincenta, ljudi su s ruba, kontroverzni kako bismo danas rekli, ali svi oni u sebi imaju iskonski život i sudbine koje su se izgubile među milijardama drugim. Za vrijeme cijele scene, u podlozi, odjekuje onostrani glas Debbie Harry u predivnoj obradi pjesme "Sidewalks of New York", čiji je originalno prpošni aranžman za ovu priliku pretvoren u himnično-nebesku baladu kojoj je jedini zadatak da notama, umjesto sekundama, prati odbrojavanje života. Vincent je istodobno vodič kroz grad i kroz postojanje, on je svjedok i sudionik na putu sjete. Pomalo sam se osjetio kao Vincent, a pomalo kao da hodam uz njega dok sam proteklog vikenda splitskim ulicama prolazio s Draženom Lalićem. Povod za odlazak u grad palaču bila je promocija Lalićeve knjige "Usiljena zajednica", održana na Mediteranskom festivalu knjige. Promocija je upriličena u velikoj dvorani na Gripama, koja je za tu priliku pretvorena u paviljon knjiga i ne samo da sam imao iznimno zadovoljstvo promovirati Lalićevu knjigu, nego mi se pružila prilika da to napravim u mitskom, gotovo religijskom mjestu, gdje su kardinali košarke koncelebrirali višekratna košarkaška slavlja.