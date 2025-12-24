Država povećala sredstva za hrvatsko iseljeništvo, potpore veće nego prošle godine

Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske za ovu je godinu dodijelio 1,8 milijuna eura za programe 126 organizacija hrvatskog iseljeništva u europskim i prekomorskim zemljama, najviše, 50.000 eura, dobila je Hrvatska katolička misija u Beču za obnovu prostora i digitalizaciju. Sedam tisuća eura manje, tj. 43.000 eura, Ured je dodijelio Hrvatskoj građanskoj udruzi Jadran iz Argentine za proslavu obljetnice hrvatskih institucija i očuvanje hrvatskog identiteta u toj južnoameričkoj državi.

Šest programa, odnosno njihovi predlagatelji, dobili su po 40.000 eura. To su Hrvatski dom iz Mendoze u Argentini za jačanje veza s drugim hrvatskim udrugama u regiji, Sportski klub Estadio Croata iz Čilea za unaprjeđenje prostora, Socijalna katolička udruga sv. Leopolda Mandića iz Bolivije za program Mobilnost za solidarnost, tj. za nabavku vozila za potrebe te Udruge. Isti iznos dobili su i Hrvatska župa sv. Jeronima iz Chicaga i Hrvatska katolička misija iz Londona za obnovu župnog centra, odnosno kuće misije te tvrtka Revelin Media iz Njemačke za organizaciju 20. obljetnice Domovnice, Izbora najpopularnijih Hrvata izvan domovine.

Za sedam udruga i isto toliko programa, Ured je dodijelio po 35.000 eura. Među njima je i Počasni bleiburški vod iz Austrije za obilježavanje 81. godišnjice Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda u Austriji i dogradnju kapelice na Bleiburškom polju. Po 35.000 eura dobili su i Društvo Hrvatskih Katoličkih sveučilištaraca i srednjoškolaca iz Argentine za program jačanja hrvatskog identiteta među mladima, Hrvatski klub u čileanskoj Antofagasti za Korake Domovine – seminar hrvatskog folklora, Hrvatski pastoralni vikarijat "Sv. Leopold Mandić" iz Lime za sanaciju krova crkve Vikarijata, kratkometražni film Daisy iza kojeg stoji Sestra Films Pty Ltd iz Australije, Hrvatska kulturna zajednica Hamburg te NK Croatia iz njemačkog Heilbronna za sanaciju klupskog objekta.

Osam organizacija za svoje je programa dobilo manje od 5.000 eura. To su AMCA iz Toronta za organizaciju koncerta Elis Lovrić, Hrvatska kulturna zajednica u njemačkom Calwu za obnovu klupskih prostora, Hrvatsko vatrogasno društvo "Dalmacija" br. 5 iz Čilea za proširenje Muzeja hrvatskog vatrogastva, Australsko-hrvatska medijska mreža za obilježavanje djelatnosti i multimedijsko proširenje radija hrvatske zajednice (svi po 4.000 eura), Društvo prijatelja Matice hrvatske Britanske Kolumbije za 54. Tjedan hrvatske knjige, Hrvatska kulturna udruga Velebit iz Njemačke za web-stranicu na hrvatskom i njemačkom jeziku (po 3.000 eura) te Matica hrvatska iz Münchena i Paragvajska udruga Hrvata za tradicionalnu proslavu svetog Martina i za knjigu Hrvati u Paragvaju: povijest, identitet i doprinosi od 1734. Radim 2024. (po 2.000 eura).