Moskva smatra da su Sjedinjene Države odstupile od svoje uloge "nepristranog posrednika" u pregovorima za okončanje rata koji traje više od četiri godine u Ukrajini, rekao je u utorak ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. "Što se tiče Sjedinjenih Država, sudeći prema njihovim postupcima, čini se da napuštaju aspiraciju prema ulozi nepristranog posrednika i umjesto toga slijede put pojačavanja pritiska sankcijama na Rusiju", rekao je Lavrov stranim diplomatima u Moskvi.

Od povratka Donalda Trumpa na vlast 2025., Sjedinjene Države su se pozicionirale kao posrednik u pregovorima između Kijeva i Moskve. Ti pregovori, koji do sada nisu donijeli nikakav konkretan napredak, u zastoju su od izbijanja rata na Bliskom istoku krajem veljače. Inače nevoljko sklon podupiranju Kijeva, američki predsjednik izjavio je prošlog tjedna na samitu G7 u Francuskoj da Rusija "treba postići sporazum" te da Washington može ponovo uvesti sankcije koje su bile ukinute.

Trumpov stav na samitu protumačen je kao neočekivani zaokret u korist Ukrajine. Za vrijeme samita, američki predsjednik se posebno sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodomirom Zelenskim i potpisao dokument koji obećava čvrst stav protiv Moskve. Krajem svibnja, nakon masovne ruske ofenzive na Kijev, državni tajnik Marco Rubio naznačio je da Sjedinjene Države ostaju spremne djelovati kao posrednik u sukobu, najsmrtonosnijem u Europi od Drugog svjetskog rata. Lavrov je u utorak također izjavio da pružanjem vojne podrške Kijevu, "Europa postaje glavna prijetnja globalnom miru i sigurnosti".