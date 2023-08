Lijepe vijesti s istoka Hrvatske: Grad upisao rekordan broj novoupisanih vrtićaraca

Osječki dječji vrtići ove pedagoške godine upisat će 3321 dijete u 164 skupine. Od toga je 1004 novoupisanih vrtićaraca, što je najveći broj do sada. Izvijestio je to osječki gradonačelnik Ivan Radić prilikom obilaska Dječjeg vrtića Tratinčica i dodao da Grad za vrtiće sada izdvaja 8,7 milijuna eura, za razliku od 2021. kada se izdvajalo 5,5 milijuna.



– Kada smo 2021. godine preuzeli odgovornost za vođenje grada bilo je 530 novoupisane djece. Sada ih je duplo više. Tada je bilo 130 skupina, sada ih imamo preko 160. Pametnom reorganizacijom vrtićkih prostora uspjeli smo u vrtiće upisati svu djecu s oba zaposlena roditelja, kao i onu djecu koja su na to imala zakonsko pravo, a govorimo o dobnoj skupini iznad četiri godine – poručio je gradonačelnik Radić.



Objasnio je da su renovirani i prošireni prostori u vrtićima Tratinčica, Ivančića, Krijesnica i Nevičica, čime je osigurano devet novih skupina. Preuređeno je i osječko Pučko učilište gdje je osigurano dodatnih pet skupina kao i Pastoralni centar u Tenji gdje su još dvije nove skupine. – Mislim da možemo biti zadovoljni, no tu nije kraj. Dobili smo sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za izgradnju triju i proširenje dvaju vrtića ukupne vrijednosti preko šest milijuna eura, od čega su više od četiri milijuna bespovratna sredstva – kazao je gradonačelnik.



Dodao je i kako je od 2021. godine na neodređeno zaposleno 80 odgojiteljica, od kojih je ove godine samo u ljetnom razdoblju zaposleno njih 42. – Posebno veseli da je njih 14 ove godine završilo fakultet, tako da su odmah s fakulteta dobile i radno mjesto u našim vrtićima. Sveukupno je 500 novoupisane djece više, što je ekvivalent kao da smo izgradili pet vrtića. U posljednjih 30 godina u gradu Osijeku izgrađena su samo dva vrtića – podsjetio je gradonačelnik.

Napomenuo je i kako su u dječjim vrtićima Tratinčica i Pčelica sanirana krovišta, za što je izdvojeno oko 55 000 eura, te da će Grad napraviti sve da se u središtu grada objekt koji trenutačno koristi jedna privatna gimnazija također preuredi u dječji vrtić. – Pokušavamo doći u posjed našeg objekta u Školskoj ulici. Prvostupanjski sud donio je presudu u korist grada Osijeka i sada čekamo odluku i Visokog trgovačkog suda – zaključio je gradonačelnik Radić.



Ana Mihaljević, ravnateljica Dječjeg vrtića Osijek, kazala je da u novu pedagošku godinu ulaze s novouređenim prostorima, novim namještajem, novom didaktikom i stručnim kadrom. – U Tratinčici smo napokon uspjeli otvoriti još jednu skupinu za djecu s teškoćama u razvoju te na taj način odgovoriti na potrebe i djece i roditelja. Također, već sada smo dogovorili brojne edukacije za naše odgojitelje, poput edukacije za djecu s teškoćama u razvoju, za NTC sustav učenja, rad za darovitom djecom, program za rad sa roditeljima i brojne druge. Doznačena su nam i financijska sredstva iz programa Erasmus i tu ćemo raditi na povećanju kvalitete rada u jasličkim skupinama, za djecu s posebnim potrebama, te za posebne i alternativne programe – rekla je Mihaljević i zahvalila gradonačelniku na prepoznavanju potreba vrtića.



Dinka Šimić, jedna od novozaposlenih odgojiteljica opisala je doživljaj svog prvog zaposlenja. – Završila sam fakultet sada u srpnju i odmah sam se zaposlila u ovome vrtiću. Drago mi je što imam priliku raditi te smatram da timski rad odgojiteljica i roditelja rezultira i uspješnom vođenju vrtića i uspješnom cjelovitom razvoju djece. Sretna sam što imam priliku ovdje započeti novo poglavlje u svome životu – istaknula je Šimić.

