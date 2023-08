Istražili smo dokle se stiglo s radovima zagrebačkim obrazovno-odgojnim objektima

Fotografija iz drona u Kupinečkom Kraljevcu, album iz Gimnazije Tituša Brezovačkog, novi interijer osnovne škole u Španskom... Ovako posljednjih dana izgleda službena gradska stranica, ali i Facebook-profil. Dok većina tijekom kolovoza na društvenim mrežama objavljuje fotografije s ljetovanja, Grad se hvali gradilištima. No istovremeno za otprilike desetak dana počinje nova školska godina, koju će većina đaka dočekati u dvosmjenskoj nastavi, a situacija u vrtićima još je nezahvalnija jer je, prema službenim statistikama, 2716 djece ostalo bez mjesta.

Na te probleme Grad odgovara brojkama pa navodi da je u dosadašnjem dijelu mandata završeno 14 projekata gradnje, dogradnje, rekonstrukcije i cjelovite obnove škola i vrtića u vrijednosti od 121 milijun eura. Najambicioznija su obećanja oko vrtića, a najizdašnija ona za škole.

Savica je spremna, pri kraju i Tituš

– U sljedećih nekoliko godina realizirat ćemo najmanje 26 projekata gradnje, dogradnje i rekonstrukcije dječjih vrtića ukupne vrijednosti veće od sto milijuna eura, čime će se osigurati minimalno 2500 novih mjesta – poručuju iz gradske uprave. Prvih 500 mjesta nakon bure oko neupisane djece dogradonačelnica Danijela Dolenec obećala je do kraja godine, a svoju izjavu od proljetos ponovila je i jučer.

– Tri su vrtića u završnoj fazi, prvi će se otvoriti Odranski Obrež, zatim Sesvetska Selnica pa Ivanja Reka. Očekujemo otvaranja do kraja rujna ili u listopadu. Usto smo ljetos ishodovali još četiri građevinske dozvole pa sada raspisujemo natječaj za radove. Riječ je o prenamjeni mjesnih odbora u vrtiće, što su nešto manji kapaciteti, no tempo smo pojačali i imat ćemo i deset gradilišta vrtića u godini dana – kazala je Dolenec. Podsjetila je i da je na poziv za sufinanciranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) uz 12 projekata za obnovu i gradnju vrtića ljetos prijavljeno njih još 10. A u dosadašnjem dijelu mandata, spomenimo, otvoren je tek vrtić u Kašini.

Što se školske infrastrukture tiče, u Gradu tvrde kako se očekuje još veći zamah jer je napokon raspisan natječaj za sufinanciranje (do)gradnje u sklopu ciljeva o jednosmjenskoj nastavi NPOO-a. – Osnovnu školu Jakuševec već smo počeli graditi, sada ćemo je prijaviti na sufinanciranje, a uz nju i ostale projekte – rekla je Dolenec.

No nijedna od tih škola neće dočekati đake 4. rujna, kada počinje nova nastavna godina. Prvo školsko zvono, međutim, za 550 učenika OŠ Jure Kaštelana u rujnu će se ponovno oglasiti na staroj adresi, budući da je dovršena obnova i dogradnja njezine zgrade na Savici. Za novu su školsku godinu u Gradu obećali da će biti spremne još tri škole, od kojih je dovršena dogradnja OŠ Ante Kovačić u Španskom. Prema prvoj je najavi, doduše, trebala biti dovršena još zimus, no radovi su se oduljili do ljeta. Više od tisuću učenika na raspolaganje će dobiti novu dvodijelnu sportsku dvoranu te još četiri učionice s kabinetima, čime će posljednja škola u metropoli koja je imala trosmjensku nastavu prijeći na dvosmjensku.

Sportskoj infrastrukturi 10 puta više

Ondje su usto uređena vanjska igrališta i parkiralište. A iako je također bila obećana za rujan, novu školsku zgradu na Bukovcu te nastavu u jednoj smjeni 650 njezinih učenika koji su od potresa raseljeni na četiri lokacije dobit će u listopadu. Nešto manjeg kapaciteta je područna škola u Kupinečkom Kraljevcu, koja će također nakon više mjeseci kašnjenja u radovima đacima u listopadu otvoriti svoja vrata.

Plan je gradske uprave kompletirati obnovu 175 obrazovnih ustanova do početka iduće godine, a ostalo im je još pet velikih gradilišta, od kojih neka, poput Gimnazije Tituša Brezovačkog na Gornjem gradu, neprestano probijaju rok. I ona bi konačno trebala biti dovršena u listopadu, a paralelno se nastavljaju radovi na susjednoj Gornjogradskoj gimnaziji, koja bi, kao i Prva ekonomska škola, trebala biti gotova sredinom iduće godine. Najdulje će se čekati na Školu primijenjene umjetnosti te dvije srednje škole na Šalati, čija obnova tek počinje.

Kako im je nerijetko običaj, konferenciju za novinare gradska je vlast i jučer spojila s obilaskom radova. Ovoga puta na Peščenici, u školskoj sportskoj dvorani koja je u energetskoj obnovi sređena izvana, no još čeka unutarnju renesansu. – Ovdje se nije ulagalo od 1987., dvorana je izgledala kao ruševina – kazao je gradonačelnik Tomislav Tomašević dodavši da će se za sportske objekte u proračunu sljedeće godine osigurati 10 puta veći iznos.

U energetsku obnovu dvorane na Peščenici uloženo je pak dva milijuna eura, od čega je EU pridonio sa 700 tisuća. Osim nove fasade i prozora, dobila je i suvremen sustav grijanja hlađenja i rasvjete, a sve to napaja velika solarna elektrana na krovu čiji je kapacitet 50 tisuća kilovatsati. Usto onamo stižu i nova sportska oprema, tribine, semafor i svlačionice, no baš kao i brojna gradilišta u metropoli, i ovo je probilo rok pa će umjesto u rujnu vrata otvoriti u listopadu.