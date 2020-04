Varali putem lažnih web stranica kako bi aplicirali za pomoć vrijednu tisuće eura

Njemačka savezna pokrajina Sjeverna Rajna Vestfalija privremeno je obustavila isplatu pomoći malim poduzećima i samostalnim djelatnicima ugroženima krizom zbog koronavirusa, a razlog su masovni pokušaji prevare.

Neimenovani prevaranti otvorili su lažne web stranice koje izgledaju kao službene web stranice za prijavu zahtjeva za isplatom državne pomoći, a na tim lažnim stranicama prikupljali bi podatke o firmama i samostalnim djelatnicima te s tim podacima aplicirali za pomoć na službenim stranicama, ali očito s namjerom da novac dobiju oni, prevaranti, a ne oni čije podatke koriste.

Najprimamljiviji oblik pomoći, koji je privukao prevarante, sastoji se od isplate bespovratnih sredstava u visini 9.000 eura za one koji zapošljavaju manje od 5 radnika, odnosno 15.000 eura za one koji zapošljavaju do 10 radnika. To je pomoć iz državnog proračuna na saveznoj razini, a neke pokrajine idu još dalje pa isplaćuju 25.000 eura za poslodavce do 50 radnika.

Sjeverna Rajna Vestfalija bila je najbrža u isplati pomoći onima koji su pogođeni koronakrizom.

Prema podacima pokrajinskog ministarstva gospodarstva, zaprimljeno je oko 320 tisuća zahtjeva, od čega je 300 tisuća već riješeno, odnosno novac je već isplaćen na račune podnositelja zahtjeva.

Prevare, koje su sada uočene i zbog kojih su isplate privremeno obustavljene dok ne završi istraga, navodno se odnose na oko 3500-4000 zahtjeva, prema priopćenju pokrajinskog ministarstva koje citiraju njemački mediji.

Mediji javljaju da je ta njemačka savezna pokrajina bila najprimamljivija ovim prevarantima jer je imala najjednostavniju proceduru podnošenja zahtjeva - sve se moglo obaviti ispunjavanjem formulara online.

Neke druge savezne pokrajine imale su veću razinu provjere zahtjeva, ali Sjeverna Rajna Vestfalija željela je sve maksimalno pojednostaviti kako bi što brže pomogla poduzećima i građanima.