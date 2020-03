Europol upozorava na povećani broj kibernetičkih napada i internet prevara

Pandemija koronavirusa poremetila je uobičajeni život ne samo građanima diljem svijeta, već i kriminalcima, kojima veća nazočnost policije po ulicama sablasno pustih europskih gradova zasigurno ugrožava svakodnevni "posao". Pa su se mnogi od njih brzo prilagodili novonastaloj situaciji brzinom svjetlosti te su se prebacili na ona područja koja im mogu donijeti profit.

A to su sada uglavnom prevare, pa Europol upozorava da je u porastu kibernetički kriminal, prevare povezane s nabavkom lijekova i medicinske opreme, lažna predstavljanja za humanitarce i liječnike kako bi se ušlo u stanove građana... U Europolu ističu kako je činjenica da sve više ljudi diljem Europe radi od doma, dovela do toga da se povećao i broj kibernetičkih napada. Kao primjer ističu Češku, koja je prijavila da im je hakirana jedna bolnica, što je za posljedicu imalo ne samo pad cijelog informatičkog sustava bolnice, već i odgodu operacija i zakazanih pregleda.

U kriminalnom svijetu tijekom pandemije dobro ide i prodaja krivotvorene medicinske opreme i zaštitnih maski, a do sada je već zaplijenjeno krivotvorenih lijekova u vrijednosti od oko četiri milijuna dolara. Otkrivena je i prevara u kojoj je u Singapuru jedna kompanija od druge naručila dezinficijense u vrijednosti 6,6 milijuna dolara. Narudžba je plaćena, no roba nikad nije isporučena.

Hrvatska policija, do sada nije zabilježila prevare ovakvih razmjera, no u nekoliko je navrata upozoravala da su se pojavili lažni volonteri, odnosno prevaranti koji idu od vrata do vrata, lažni se predstavljaju i za svoje usluge od građana traže novac.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

Kriminalci pak koriste pandemiju koronavirusa kako najbolje znaju i umiju za svoj "posao". Prošli je tjedan tako u Rijeci orobljena banka, dok je u Zagrebu tijekom vikenda jedan 38-godišnjak pokušao orobiti prodavaonicu Prehrane. Upao je u trgovinu maskiran kirurškom maskom, a na rukama je imao zaštitne rukavice. Ali i nož, kojim je zaprijetio 51-godišnjoj prodavačici tražeći novac.

Uplašena žena mu je dala novac, a razbojnik je pobjegao iz trgovine. No nije daleko stigao, jer su ga uočili policajci koji su se nalazili u blizini i kojima je njegov ponašanje bilo sumnjivo. Ugledavši policajce 38-godišnjak je počeo bježati pri čemu je iz džepova bacao novac koji je netom prije ukrao. No policajci su ga brzo sustigli i uhitili te priveli.